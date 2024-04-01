查爾斯遭爆「剩2年命後」首露面！　肢體語言專家：他放不下子民

▲查爾斯31日參加復活節禮拜，肢體語言專家認為，他的狀況相對不錯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世宣布患癌後，被美媒爆料只剩2個月壽命，所幸他在3月31日出席復活節禮拜時，看起來面色紅潤、精神奕奕，就連王室專家在分析了他的肢體語言後，也認為查爾斯狀況不錯，而且善於安撫民眾的不安情緒。

據《每日郵報》報導，查爾斯自2月宣布患癌以來，推遲了所有公共活動，而3月31日的復活節禮拜是他接受癌症治療後的首個王室活動，因此聖喬治教堂外聚集了不少民眾，想要一睹英王風采。

從現場畫面可見，75歲的查爾斯下車後，面色紅潤、精神奕奕地向附近的民眾揮手，但由於現場民眾非常熱情，因此查爾斯4度向民眾揮手致意，最後才在上午10時45分穿過加利利門廊（Galilee Porch）進入教堂。

Lots of crowds and cheers for King Charles



pic.twitter.com/7bxfMjyEjh — Prince & Princess of Wales ???? (@TribesBritannia) March 31, 2024

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）表示，查爾斯看起來很高興，這可能與他重新投入工作，回到支持者身邊有關，「他笑得合不攏嘴，就連跟神職人員打招呼時，也不忘擺出標誌性手勢和幽默感，拉出一個小而謙虛的喜劇嘴型」。

詹姆斯補充，查爾斯在與民眾互動時，也揚起了眉頭，然後開始大笑，表現出一派融洽與放鬆的氛圍外，也表示了他的認可。查爾斯在轉身進入教堂前，向民眾連續揮手致意，表達了他對人民的不捨與思念，渴望與人民多有互動，所以他沒有急著遠離鎂光燈進入室內。

專家也指出，站在查爾斯身邊的卡蜜拉並未流露出擔憂或焦慮的情緒，反而展現出放鬆與自豪的表情，顯示著對丈夫的支持與鼓勵，而其他參與活動的王室成員肢體語言也都透露出一種穩健與樂觀的態度，因此專家認為，查爾斯目前的健康狀況「應該不錯」。