查爾斯遭爆「剩2年命後」首露面！　肢體語言專家：他放不下子民

▲查爾斯31日參加復活節禮拜,肢體語言專家認為,他的狀況相對不錯。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

英王查爾斯三世宣布患癌後,被美媒爆料只剩2個月壽命,所幸他在3月31日出席復活節禮拜時,看起來面色紅潤、精神奕奕,就連王室專家在分析了他的肢體語言後,也認為查爾斯狀況不錯,而且善於安撫民眾的不安情緒。

據《每日郵報》報導,查爾斯自2月宣布患癌以來,推遲了所有公共活動,而3月31日的復活節禮拜是他接受癌症治療後的首個王室活動,因此聖喬治教堂外聚集了不少民眾,想要一睹英王風采。

從現場畫面可見,75歲的查爾斯下車後,面色紅潤、精神奕奕地向附近的民眾揮手,但由於現場民眾非常熱情,因此查爾斯4度向民眾揮手致意,最後才在上午10時45分穿過加利利門廊(Galilee Porch)進入教堂。

Lots of crowds and cheers for King Charles



pic.twitter.com/7bxfMjyEjh