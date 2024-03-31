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美雜誌爆：英王查爾斯罹胰臟癌「壽命剩2年」　王室著手規劃喪禮

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles）與卡蜜拉女王。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles）與卡蜜拉女王。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英王查爾斯三世（King Charles III）先前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌取得消息人士說法指出，查爾斯罹患的是胰臟癌，目前已著手開始安排喪禮計畫「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）。

王室消息人士向美國八卦雜誌In Touch透露，查爾斯罹患的是胰臟癌，目前已著手開始安排喪禮細節，「在英國王室中這是一件相當普遍的事情，但在查爾斯（罹癌）的情況之下，權宜之計是必要的，一些大臣認為查爾斯的癌症比官方所說的更嚴重。」

另一名王室資深消息人士指出，查爾斯的病情比王室透露的要嚴重得多，很可能只剩下兩年生命，「他根本無法勝任管理他那難以相處的家庭、王室的商業利益和履行王室的日常職責，他現在情況非常虛弱。」

依照英國王室傳統，英國女王伊莉莎白二世辭世後隨即啟動「倫敦橋行動」處理一切喪葬後續，若查爾斯三世駕崩，將會立刻啟動「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），包含官方哀悼期長度還有國葬細節，該計畫涉及多個政府機關，旨在確保王位交接順利有序，且尊崇王室的傳統和禮儀。

查爾斯31日將出席公開的復活節儀式，儘管如此，未來許多王室職務可能會由妹妹安妮公主（Princess Anne）代為執行。雖然有很多人認為查爾斯的職責將由威廉王子（Prince William）接替，但實際上卻沒有辦法。

第3位消息人士指出，查爾斯認為威廉還沒做好繼承的準備，「查爾斯知道作為君主的壓力，他只是不確定威廉是否準備好，尤其在凱特王妃（Princess Kate）也罹癌的情況下，這一切似乎有點為時過早。」

在此情形之下，英國的君主制似乎搖搖欲墜，據傳就連卡蜜拉王后（Queen Camilla）也對查爾斯不斷惡化的健康狀況感到挫敗。一位匿名的宮廷侍臣指出，「卡蜜拉對國王的疲弱感到厭惡，在國王與致命的癌症搏鬥時，她幾乎沒有給予任何安慰。」

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