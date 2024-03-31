傳「剩2年命後」首露面！查爾斯出席復活節禮拜　面色紅潤精神好

▲查爾斯在宣布患癌後首次露面參加復活節禮拜。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世2月宣布患癌後，始終未對外公佈自己的病情，但有八卦雜誌最近爆料，查爾斯罹患的其實是胰臟癌，並且只剩下2年性命，震驚世人。3月31日復活節，查爾斯首次在謠言傳出後露面，與妻子一同出席了當天的復活節禮拜。

據CNN報導，75歲的查爾斯31日在妻子的陪同下，驅車來到了溫莎城堡的聖喬治教堂（St. George's Chapel），為復活節進行禮拜。從現場畫面可見，查爾斯下車後，面色紅潤、精神奕奕地向附近的民眾揮手，然後再穿過加利利門廊（Galilee Porch）進入教堂。

Lots of crowds and cheers for King Charles



pic.twitter.com/7bxfMjyEjh — Prince & Princess of Wales ???? (@TribesBritannia) March 31, 2024

過去，王室在慶祝復活節時，通常會在溫莎城堡內聚會，但由於查爾斯現在仍在治療期，因此今年的慶祝活動較為低調，出席的王室成員也不多，以便國王可以盡量減少與他人的接觸。

儘管查爾斯患癌後暫時停止了公開活動，但他這一次的露面，對民眾而言起到了安定人心的作用，而且查爾斯也並沒有因此懈怠國務。報導稱，英王近幾日一直在穩定處理國家事務和官方文件，同時保持私人會見的日程安排。

據悉，他在白金漢宮會見了摩爾多瓦和布隆迪的新任大使，也與氣候脆弱論壇的秘書長以及來自英國各地的一群社區和信仰領袖進行了會晤。肯辛頓宮表示，威廉夫婦與他們的3個孩子並未參加周日的復活節慶祝活動，因為這個5口之家選擇在凱特患癌後，低調度過復活節假期。