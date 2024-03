傳「剩2年命後」首露面！查爾斯出席復活節禮拜　面色紅潤精神好

▲查爾斯在宣布患癌後首次露面參加復活節禮拜。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

英王查爾斯三世2月宣布患癌後,始終未對外公佈自己的病情,但有八卦雜誌最近爆料,查爾斯罹患的其實是胰臟癌,並且只剩下2年性命,震驚世人。3月31日復活節,查爾斯首次在謠言傳出後露面,與妻子一同出席了當天的復活節禮拜。

據CNN報導,75歲的查爾斯31日在妻子的陪同下,驅車來到了溫莎城堡的聖喬治教堂(St. George's Chapel),為復活節進行禮拜。從現場畫面可見,查爾斯下車後,面色紅潤、精神奕奕地向附近的民眾揮手,然後再穿過加利利門廊(Galilee Porch)進入教堂。

Lots of crowds and cheers for King Charles



pic.twitter.com/7bxfMjyEjh