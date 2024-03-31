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英王爆壽命只剩2年！哈利返英日期曝光　專家：父子將簡短會面

▲▼查爾斯與哈利。（圖／VCG）

▲查爾斯預計將在哈利5月返英時與兒子簡短會面。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世正在積極抗癌，不料八卦雜誌In Touch卻爆料，查爾斯因罹患胰臟癌，壽命只剩2年，王室甚至已開始安排他的喪禮。與此同時，專家透露，有鑑於英王健康不佳，已脫離王室的哈里王子有望在5月返英時，與父親進行「簡短而正式」的會面。

綜合外媒報導，哈利預計將於5月8日返回倫敦，出席在聖保羅大教堂舉行的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年活動。儘管哈利的行程尚未獲官方確認，但他已被列為相關儀式的官方致辭嘉賓，並將在活動中宣揚傷病軍人永不妥協的精神。

▲▼查爾斯、威廉與哈利1997年出席黛安娜王妃葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯因為哈利的童年陰影，對他特別寬容。（圖／達志影像／美聯社）

王室專家奎因（Tom Quinn）透露，查爾斯如今的健康狀況已大不如前，因此他可能會趁著哈利回國時，與小兒子會面，不過2人之間的會面將以「簡短而正式」的方式進行，以免哈利與父親對話後感覺不舒服，而在美國大肆抱怨。

奎因解釋，「就像哈利和威廉的關係一樣，哈利的自傳《備胎》（Spare）以及和梅根的專訪，破壞了哈利與查爾斯的父子關係。威廉和查爾斯現在都很害怕私下跟哈利說話，因為他們擔心這些對話會被哈利公開。不過，由於哈利的童年過得很艱難，查爾斯也認為自己對此負有部分責任，所以他對哈利比對威廉更寬容。」

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