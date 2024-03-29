只差幾分鐘就開到墜毀橋上　Uber女司機因為「乘客遲到」逃死





▲巴爾的摩市大橋被貨輪撞垮。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國巴爾的摩市26日傳出大橋被貨輪撞垮事件，一名Uber女司機表示，因為叫車的乘客遲到，反而意外救了她一命，只差幾分鐘她人很有可能已經在倒塌大橋上。

女司機費爾曼(Gayle Fairman)表示，她當天凌晨1時16分左右接到通知，要求她前往斯帕羅斯波因特(Sparrows Point)一處亞馬遜工廠接乘客，並且把人載到馬里蘭州布魯克林一帶，然而她抵達指定地點後，等了幾分鐘才接到乘客。

費爾曼表示，由於乘客上下車花了一點時間，意外救了她一命，因為當大橋Francis Scott Key Bridge倒塌時，她的車剛好就在等待隊伍的第一排，若是再早一點出發，很有可能已經在橋上。

費爾曼表示，事情發生時由於天色太暗，她沒有看到大橋突然倒塌的過程，再加上當時車窗是關著、還開著廣播，所以也沒有聽到金屬斷裂撞擊聲，當下不清楚身邊發生了嚴重事故，直到稍晚她在網路上才看到貨輪撞垮橋梁的影片。

不幸事件造成6名工人失蹤，目前已找到其中2人遺體，美國海岸防衛隊預測其餘4人恐已死亡。費爾曼表示，「沒有人想看到這樣的事情發生，這真的是一起不幸案件」。