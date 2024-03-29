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美大橋被撞斷！政府急撥19億助重建　殘骸清理進行中

▲▼美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國向馬里蘭州撥款19億，以重建日前遭達利號撞斷的凱伊橋。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）日前遭貨輪撞塌，美國政府28日火速向馬里蘭州提供6000萬美元（約新台幣19億元）的聯邦緊急撥款，協助當局清理殘骸與重建大橋。

綜合外媒報導，凱伊橋在當地26日上午1時30分左右，遭失去動力的新加坡籍貨輪達利號（Dali），撞上混凝土橋墩轟然倒塌，導致8人落水。截至目前為止，警方已救出落水中的其中2人，而剩餘的6名失蹤人士則被推定死亡。

路透社指出，馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）28日向聯邦政府提出了高達6000萬美元的重建資金申請，而聯邦公路管理局也在隨後數小時內就批准了相關請求。

▲▼美國巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）被撞前後對比。（圖／路透）

▲凱伊橋被撞前後對比。（圖／路透）

報導稱，這是美國政府為類似災難發放緊急資金最快的一次。此前，審批類似撥款通常會需要數天時間。

不過，美國區域社會核算矩陣數據提供商IMPLAN初步估計，凱伊橋的重建成本可達6億美元（約新台幣192億元），而《國會山報》的知情人士則透露，聯邦官員告訴馬里蘭州立法者，重建大橋的成本可能高達20億美元（約新台幣640億元）。

與此同時，摩爾表示，美國陸軍工程兵團目前已出動起重機，來幫助清除橋樑殘骸，以清理航道並重新開放主要航線。這台機器可起重1000噸，預計將於28日晚間抵達，而第二台起重能力為400噸的起重機則將於30日加入清運工作。

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