吃完豬皮狂吐血！婦「頸動脈出血」險丟命　X光驚見整根釘子卡喉嚨

▲特雷洛誤食參雜了釘子的豬皮後，因頸動脈出血，吐血不止，還差點因此丟命。（圖／翻攝自TN.com）

記者葉睿涵／編譯

秘魯68歲婦女特雷洛（Celia Trello）2月吃了一口豬皮後，突然感覺喉嚨被異物卡住，還開始吐起血來，身體急速惡化，嚇得家人立即將她送到醫院急救。婦女入院後，才被告知她吞下的居然是一枚釘子，而她的頸動脈更因此大出血，差點丟命。

據《紐約郵報》報導，特雷洛在吞食豬皮時，就已感覺到喉嚨被尖銳物劃傷。不過，她誤以為自己只是不小心吞下一根骨頭，於是便沒有檢查傷口，繼續吃飯。豈料，特雷洛不久後出現了吐血症狀，病情急轉直下，而被緊急送院救治。

醫師為特雷洛照完X光後，發現她的喉嚨裡居然卡著一枚金屬釘子，而釘子被吞下後，刺穿了特雷洛的頸動脈，導致血液和氧氣無法流向大腦，性命危在旦夕。於是，院方立即為特雷洛動手術，取出釘子，重新縫合動脈，才救了她一命。

報導稱，最近世界各地食安危機頻傳。今年9月，美國有超過1.5萬磅煙燻香腸因為碎骨頭污染而被召回。美國食品藥物管理局（FDA）警告，部分食品污染是不可避免的，而避免所有「無害、自然發生、不可避免的缺陷」在經濟上是不切實際的。