俄羅斯軍機傳「空中狂燒」墜海　克里米亞市長：飛行員彈射逃生

▲一架疑似俄羅斯Su-35戰鬥機在空中起火墜落。(圖/翻攝自X/@visegrad24)

文/中央社莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯政府扶植的克里米亞半島(Crimea)塞凡堡市(Sevastopol)市長拉茲沃茲哈耶夫表示,一架俄國軍機今天墜海。克里米亞屬於烏克蘭,2014年被俄羅斯吞併。

法新社報導,拉茲沃茲哈耶夫(Mikhail Razvozhayev)在通訊應用程式Telegram貼文稱,「一架軍機墜入海中」,但未說明原因。

拉茲沃茲哈耶夫寫道:「飛行員彈射逃生,在距離岸邊200公尺處被塞凡堡救難單位人員救起,性命無虞。」

A beautiful crash of the russian fighter jet in occupied Crimea. Looks like a Su-34/Su-35. The cause of the crash is still unknown. pic.twitter.com/jgeCxRln1S

社群媒體上流傳的畫面顯示,一架飛機在空中燃燒並下墜。也有飛行員彈射後利用降落傘落下的影像。

塞凡堡位於克里米亞半島南端,是俄羅斯黑海艦隊總部所在地。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後,戰事至今已逾兩年,而這個區域在俄烏戰爭期間頻繁遭受烏克蘭攻擊。

BREAKING:



A Russian Su-35 fighter jet was just shot down over Crimea.



Su-35s are some of the most modern jets Russia has and cost USD 85 million per plane pic.twitter.com/P2u95XYlgJ