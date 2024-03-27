影片曝！7歲童拉老屋外牆下秒崩塌　砸死自己和阿嬤

記者張靖榕／綜合外電報導

印度北方邦坎普爾市一名7歲男童，先前在戶外與鄰居的小孩玩樂，一時興起跑去拉一處民宅本就已經傾斜的外牆，沒想到一拉就把厚重的混凝土牆拉倒了，當場砸死他與一旁正在鄰居聊天的60歲阿嬤，另有一隻狗遭到波及。

▼7歲男童害死自己和阿嬤。（圖／翻攝X，下同）



綜合印媒報導，事件發生在今年1月底，監視器畫面拍下事發全程，影片被放到網路上後，引起關注及討論。坎普爾市內一處老舊的住宅區，住戶們常於白天時在街上隨意停下聊天，沒有到危險就暗藏其中。

事發當時，60歲阿嬤正在和不只一位鄰居聊天，坐在板凳上的她背對孫子，直到事發都不知道發生什麼事。男童則是與一群小朋友玩到非常興奮，索性爬上一道早已傾斜的外牆，還試圖拉扯，想看看會發生什麼事。

沒想到真的把牆拉垮，男童和阿嬤被重砸、壓倒在地，雙雙當場死亡。阿嬤腳邊的狗也被砸中頭部，當下痛苦掙扎起身並跑開，但跑走時明顯重心不穩；部分媒體指出，小狗後來也死亡。