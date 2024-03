冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

▲冰淇淋老闆公然手淫。(圖/翻攝自X/@Sho_Nekkonda)



記者楊庭蒝/綜合報導

近日一段影片在印度瘋傳,一名販賣冰淇淋甜點的男子竟公然手淫,然後疑似將精液混入冰淇淋內販售,引起熱議。當地警方已經針對這個公然從事猥褻行為起訴。

綜合外媒報導,事件發生在印度安得拉邦貝倫加爾地區,涉事的冰淇淋攤販卡魯拉姆·庫比亞被街友拍下肆意手淫的畫面,當下正在銷售冰淇淋。這段駭人視頻在網路瘋傳後引發大眾極度嫌惡和憤怒。

鎮上警方看到影片後極為重視,立即將庫比亞逮捕並展開深入調查。最新報導指出,警方以依印度刑法第294條對他公然從事猥褻行為起訴。

