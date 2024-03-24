　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

▲▼冰淇淋老闆公然手淫。（圖／翻攝自X/@Sho_Nekkonda）

▲冰淇淋老闆公然手淫。（圖／翻攝自X/@Sho_Nekkonda）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日一段影片在印度瘋傳，一名販賣冰淇淋甜點的男子竟公然手淫，然後疑似將精液混入冰淇淋內販售，引起熱議。當地警方已經針對這個公然從事猥褻行為起訴。

綜合外媒報導，事件發生在印度安得拉邦貝倫加爾地區，涉事的冰淇淋攤販卡魯拉姆·庫比亞被街友拍下肆意手淫的畫面，當下正在銷售冰淇淋。這段駭人視頻在網路瘋傳後引發大眾極度嫌惡和憤怒。

鎮上警方看到影片後極為重視，立即將庫比亞逮捕並展開深入調查。最新報導指出，警方以依印度刑法第294條對他公然從事猥褻行為起訴。

警方以 X 帳號發文說明：「昨天透過訊息軟體傳遞一段影片，內容顯示在內空達地區一名男子於公眾場合行為不雅。警方已對他提起公訴並將之逮補。」

雖然警方未揭露視頻細節，但確實呈現當事人有不當舉動的畫面。令人髮指的一幕，畫面中庫比亞正自瀆，看似把精液混入裝有類似冰淇淋的容器內。

ET快訊
相繼罹癌！凱特揭「查爾斯特地去見她」談話曝
兒子捲強盜案　羅時豐首露面柔情喊話
西裝男「全身飄尿味」！　醫一聞嘆：當天就洗腎
女網紅約砲男大生「摩鐵拍裸照」！他竟PO照逼再一次
快訊／世新女籃UBA冠軍5連霸　吉芙32分27籃板擊潰台師大
身分證中3碼　樂園門票199元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

三寶突開門害摔車！他用力推走女兒　下秒「連人帶車」遭貨車輾斃

相繼罹癌！凱特揭病情前一天「查爾斯特地去見她」　暖心談話曝

綁匪勒索2千萬「不給錢就撕票」　奈及利亞近300學童獲釋

凱特宣布罹癌　英專家：45歲以下癌症病患大增「原因不明」

台灣「一款零食」紅到歐美！　33萬人敲碗哪裡買

患癌聲明是凱特一字一句寫的！　密友揭「強撐病體」錄影片原因

美國警察持「2子彈」闖沖繩那霸機場安檢！　當場遭逮

24歲空姐抓包「前男友睡50歲女同事」！　痛毆閨蜜慘丟工作

俄音樂廳恐攻「增至154人罹難」！　各國使館降半旗哀悼

台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣

汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

媽以為買餵食器獲清靜　橘貓仍重壓狂叫：好餓

英國凱特王妃現身宣布罹癌　呼籲病友：不要放棄希望

剛校外教學回來就遇鑾轎　白沙媽轉彎賜福特教師生

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

遭撞飛搶救31天！同學錄音加油　「等妳回來上課」彰化小姊姊笑了

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

三寶突開門害摔車！他用力推走女兒　下秒「連人帶車」遭貨車輾斃

相繼罹癌！凱特揭病情前一天「查爾斯特地去見她」　暖心談話曝

綁匪勒索2千萬「不給錢就撕票」　奈及利亞近300學童獲釋

凱特宣布罹癌　英專家：45歲以下癌症病患大增「原因不明」

台灣「一款零食」紅到歐美！　33萬人敲碗哪裡買

患癌聲明是凱特一字一句寫的！　密友揭「強撐病體」錄影片原因

美國警察持「2子彈」闖沖繩那霸機場安檢！　當場遭逮

24歲空姐抓包「前男友睡50歲女同事」！　痛毆閨蜜慘丟工作

俄音樂廳恐攻「增至154人罹難」！　各國使館降半旗哀悼

裝電視師傅是粉絲！李玉璽剛起床「被請求來一段」秒唱：過程太可愛

節儉婆婆剩菜反覆加熱吃「害孫子住院」　人妻氣炸逼老公吃光

EXO Xiumin下周來台辦見面會！「今天宣布明天賣票」粉絲傻眼：太趕

熟女愛上小15歲教練！辦公桌做到海邊　《禁忌之慾》猛男竟是女兒男友

西裝男「全身飄尿味」！　醫一聞嘆：當天就洗腎

女網紅約砲男大生「摩鐵拍裸照」！他竟PO照逼再一次：真的欠爆料

《財閥X刑警》完美收官宣布拍第二季！　主角安普賢認：看新聞才知

快訊／世新女籃UBA冠軍5連霸　吉芙32分27籃板擊潰台師大

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

一敷更有感！專家教你「塗抹式面膜」正確用法

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

血洗音樂廳！　ISIS公開90秒作案畫面

台灣1零食紅到歐美！33萬人敲碗想買

媳婦「下身全裸」陳屍屋內！公公開門嚇壞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

音樂廳恐攻143死　槍手落網曝內幕

威廉凱特最新聲明！「一句話」警告勿擾隱私

快訊／ISIS宣稱犯案　俄音樂廳恐攻40死

30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

患癌聲明是凱特親自寫的！親錄影片原因曝

交往15年男友突認「和繼妹激戰多次」！她崩潰

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

普丁「誓言嚴懲」音樂廳屠殺幕後黑手

還原恐攻！觀眾被鎖廳內屠殺　屍體堆成山

波蘭軍方：俄飛彈侵犯波蘭領空

更多熱門

相關新聞

勇警爸爸也是警察　局長讚他「都是一馬當先」

勇警爸爸也是警察　局長讚他「都是一馬當先」

桃園市桃園區昨23日深夜爆警匪駁火，43歲楊姓男子到桃園警分局景福派出所開槍犯案，追捕過程中，22歲蔡姓男警員肩膀遭楊嫌開槍擊中，倒地後英勇還擊12槍。對此，桃園市警察局長吳坤旭指出，蔡員過往都是一馬當先，衝第一個去緝捕，蔡員也表示之後返回工作崗位，會繼續維護轄區治安。

台3線重機對撞影片曝　美髮師不治、男大生進加護

台3線重機對撞影片曝　美髮師不治、男大生進加護

桃園槍戰勇警中彈「倒地還擊12槍」！子彈全打光　

桃園槍戰勇警中彈「倒地還擊12槍」！子彈全打光　

大甲媽將遶境！3千警維安防變「格鬥賽」

大甲媽將遶境！3千警維安防變「格鬥賽」

女大生洗澡洗一半倒地身亡！租屋1死2傷

女大生洗澡洗一半倒地身亡！租屋1死2傷

關鍵字：

冰淇淋攤販猥褻行為印度警方

讀者迴響

熱門新聞

小S真的惹火來賓「蔡沐妍臉書開砲」！尷尬對話曝光

桃園深夜警匪槍戰　員警倒地

白沙屯媽駐駕他氣炸！　揚言讓「香燈腳」重學禮義廉恥

木柵古廟急尋「立筊男」命理師曝2可能

桃園男槍襲派出所！身上搜出衝鋒槍

勇警爸爸也是警察　局長讚他「都是一馬當先」

快訊／金賽綸深夜手滑PO「親密貼臉金秀賢」　韓網炸了：熱戀中？

帳篷演「皮影戲」　離奇動作全場笑了

槍手衝派出所掃射　驚見8彈孔

即／軍人載母衝入南寮漁港　母搶救不治

「買房貸到9成」他爽等對保！全場愣了

白沙屯媽午後趕路　才出發突停下…網看哭

員工下班前裝滿水壺！老闆：當我瞎嗎

鄭華娟過世！公司沉重證實「21日離開」

昔數十黑衣人求賜福！白沙屯媽祖「繞道離開」　廟方解釋原因

更多

最夯影音

更多
台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣

台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣
汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面