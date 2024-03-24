冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

▲冰淇淋老闆公然手淫。（圖／翻攝自X/@Sho_Nekkonda）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日一段影片在印度瘋傳，一名販賣冰淇淋甜點的男子竟公然手淫，然後疑似將精液混入冰淇淋內販售，引起熱議。當地警方已經針對這個公然從事猥褻行為起訴。

綜合外媒報導，事件發生在印度安得拉邦貝倫加爾地區，涉事的冰淇淋攤販卡魯拉姆·庫比亞被街友拍下肆意手淫的畫面，當下正在銷售冰淇淋。這段駭人視頻在網路瘋傳後引發大眾極度嫌惡和憤怒。

鎮上警方看到影片後極為重視，立即將庫比亞逮捕並展開深入調查。最新報導指出，警方以依印度刑法第294條對他公然從事猥褻行為起訴。

Kaluram kurbia arrested for masturbating and mixing semen in ice cream. pic.twitter.com/umb2f2F8jI — Gabbar (@Gabbar0099) March 19, 2024

警方以 X 帳號發文說明：「昨天透過訊息軟體傳遞一段影片，內容顯示在內空達地區一名男子於公眾場合行為不雅。警方已對他提起公訴並將之逮補。」

雖然警方未揭露視頻細節，但確實呈現當事人有不當舉動的畫面。令人髮指的一幕，畫面中庫比亞正自瀆，看似把精液混入裝有類似冰淇淋的容器內。