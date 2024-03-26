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假牧師「狂娶10妻」包養他　老婆驚揭外頭女人給錢！慘被騙財騙色

▲▼美國德州休士頓51歲男子柯爾曼（Orlando Coleman）冒充牧師，先後娶了至少10名女子騙財騙色，觸犯重婚罪遭到法官判刑。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國德州休士頓51歲男子柯爾曼（Orlando Coleman）冒充牧師，先後娶了至少10名女子騙財騙色，觸犯重婚罪遭到法官判刑。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國德州休士頓男子柯爾曼（Orlando Coleman）走訪各地黑人教堂，宣稱自己是基督新教運動五旬節教派的牧師，創立數間教會。如今，他因娶了2名女性觸犯重婚罪，被檢方揭穿騙局，他過去20年來為取得女教徒信任，先後娶了至少10名妻子，和她們同居、花女人的錢，簡直過著被包養的生活，現遭到法官判刑。

根據紐約時報報導，德州哈里斯郡（Harris County）地方助理檢察官古森（Vanessa Goussen）表示，51歲的柯爾曼用謊言織出的漫長騙局，在上周結束了。她說，調查人員認為柯爾曼第一次婚姻是在2001年，當時是為了經濟利益與對方結婚，其後多年來他造訪了德拉瓦州、德州、肯塔基州、內布拉斯加、賓州、愛荷華州、北卡州、維吉尼亞州等地與許多女性見面。

古森說，柯爾曼會向她們介紹自己是新教牧師或是主教，並且向對方求婚，以求證明自己是神職人員，一旦女性接受求婚，他就會搬到對方家中，展開同居生活，讓女人甘願為他的住房、食物、各種帳單付錢。

▲▼美國德州休士頓51歲男子柯爾曼（Orlando Coleman）冒充牧師，先後娶了至少10名女子騙財騙色，觸犯重婚罪遭到法官判刑。（圖／翻攝自Facebook）

▲柯爾曼在臉書上發布假扮牧師的照片。（圖／翻攝自Facebook）

古森表示，求婚是柯爾曼唯一能夠提供對方並證明自己的說法的方式，而且對女性而言，求婚是一件大事，也是展現出他虔誠信教者姿態的一種偽裝，他的幾名妻子在他離開後提出離婚，但這場騙局在2021年他娶了一名休士頓女子後開始露出破綻。

柯爾曼和休士頓女子結婚5個月後，女方發現老公竟然從維吉尼亞州的一名女子那裡獲取金錢，於是她利用Facebook聯繫上對方，兩人開始聊起柯爾曼，才發現她們嫁給了同一個老公。維吉尼亞州妻子宣稱，他們只是因為柯爾曼要搬到德州所以分居，沒想到他搬家2周後就又結婚了。

重婚罪在德州屬於重罪，柯爾曼2023年7月承認重婚，以認罪協議換取3年緩刑與消除前科的機會。然而，就在被判處緩刑的2個月後，他又在肯塔基州與另一名女子結婚，但他還沒和維吉尼亞州妻子離婚，檢方得知後提議撤銷緩刑，法官在11日聽證會上批准動議並判處他3年有期徒刑。

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