撞橋前畫面曝光！貨船詭異停電冒煙　馬里蘭州宣布緊急狀態

記者詹雅婷／綜合報導
美國巴爾的摩「法蘭西斯史考特基大橋」（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨被船撞斷部分坍塌，恐有20人落水。根據監視器畫面與海上追蹤數據顯示，懸掛新加坡國旗貨船達利號（Dali）在撞上大橋之前，發生停電、航行方向改變的情況，且冒出黑煙。最新消息指，馬里蘭州長宣布進入緊急狀態。
▲▼達利號（Dali）撞上大橋之前，曾經停電冒煙。（圖／翻攝自YouTube）
天空新聞報導，達利號當地凌晨1時24分，即船隻逐漸接近大橋之際，船上燈光突然熄滅，似乎停電約60秒，接著船開始冒出黑煙。就在撞上大橋之前，達利號燈光二度熄滅，過沒多久便撞上大橋。
依據畫面上方顯示的時間，在當地凌晨1時28分44秒，達利號撞上大橋下方的柱子，4秒後大橋瞬間往水面下墜，斷成多截，直接壓在達利號上，達利號的燈光瞬間熄滅，大量黑煙冒出。
Alternate angle on Francis Scott Key bridge in Baltimore— Worldupdates ( Breaking ) (@itswpceo) March 26, 2024
Ship appears to have lost power twice before impact with the bridge. In this clip, note that the ship's lights are on at first, then turn off.pic.twitter.com/O70bPz3kKJ
達利號當時船上載著許多貨櫃，船頭則因撞橋事件嚴重損壞。事發當下，有多輛車落水，搜救行動現已展開，巴爾的摩消防單位稍早表示，可能多達20人墜落水中。
針對這起事件，馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）宣布該州進入緊急狀態，「我們正與跨部門團隊合作，以迅速部署拜登政府的聯邦資源」，並與正在進行救援的聯邦、州、地方機構保持密切聯繫，繼續評估應對這起事件。
▼達利號當時船上載著許多貨櫃，船頭則因撞橋事件嚴重損壞。（圖／路透）
讀者迴響