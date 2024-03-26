　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撞橋前畫面曝光！貨船詭異停電冒煙　馬里蘭州宣布緊急狀態

記者詹雅婷／綜合報導

美國巴爾的摩「法蘭西斯史考特基大橋」（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨被船撞斷部分坍塌，恐有20人落水。根據監視器畫面與海上追蹤數據顯示，懸掛新加坡國旗貨船達利號（Dali）在撞上大橋之前，發生停電、航行方向改變的情況，且冒出黑煙。最新消息指，馬里蘭州長宣布進入緊急狀態。

▲▼ 美國Francis Scott Key Bridge大橋被撞斷，貨船達利號（Dali）撞擊之前曾經停電冒煙。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼達利號（Dali）撞上大橋之前，曾經停電冒煙。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 美國Francis Scott Key Bridge大橋被撞斷，貨船達利號（Dali）撞擊之前曾經停電冒煙。（圖／翻攝自YouTube）

天空新聞報導，達利號當地凌晨1時24分，即船隻逐漸接近大橋之際，船上燈光突然熄滅，似乎停電約60秒，接著船開始冒出黑煙。就在撞上大橋之前，達利號燈光二度熄滅，過沒多久便撞上大橋。

依據畫面上方顯示的時間，在當地凌晨1時28分44秒，達利號撞上大橋下方的柱子，4秒後大橋瞬間往水面下墜，斷成多截，直接壓在達利號上，達利號的燈光瞬間熄滅，大量黑煙冒出。

達利號當時船上載著許多貨櫃，船頭則因撞橋事件嚴重損壞。事發當下，有多輛車落水，搜救行動現已展開，巴爾的摩消防單位稍早表示，可能多達20人墜落水中。

針對這起事件，馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）宣布該州進入緊急狀態，「我們正與跨部門團隊合作，以迅速部署拜登政府的聯邦資源」，並與正在進行救援的聯邦、州、地方機構保持密切聯繫，繼續評估應對這起事件。

▼達利號當時船上載著許多貨櫃，船頭則因撞橋事件嚴重損壞。（圖／路透）

▲▼ 美國巴爾的摩Francis Scott Key Bridge被撞垮。（圖／路透）

►快訊／美巴爾的摩大橋坍塌！「被船撞垮」斷4截　多輛汽車落水
►美大橋坍塌20人落水！大規模搜救進行中　市長急赴現場

ET快訊
快訊／遇「巴基斯坦炸彈客衝撞」！5中國公民喪命
快訊／王柏融首局提前退場！
奪命瞬間！17歲足球員「遭一腳踢中腹部」　比賽中倒地身亡
快訊／林書豪療程是球隊合作案　毛加恩證實
快訊／駭客上網出售百萬筆會員個資！華航報警
快訊／撞橋前畫面曝光！貨船詭異停電冒煙　馬里蘭州宣布緊急狀態
00940首發集保入帳簡訊曝光
俄恐攻4嫌遭虐打！　ISIS氣炸警告「普丁危險了」：將發動大
快訊／林書豪沒有錯！　毛加恩：靜脈雷射事件責任我扛
詐騙6000萬爽買一整排名車名錶！知名藝人、司法官等20人受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／中國工程師車隊遇「巴基斯坦炸彈客衝撞」！5中國公民喪命

假牧師「狂娶10妻」包養他　老婆驚揭外頭女人給錢！慘被騙財騙色

撞橋前畫面曝光！貨船詭異停電冒煙　馬里蘭州宣布緊急狀態

奪命瞬間！17歲足球員「遭一腳踢中腹部」　比賽中倒地身亡

日媒「獨家訪問」田中真美子！大谷粉絲見嫂子遭換臉　怒嗆沒有水準

火辣人妻在家跳艷舞「色誘」　兒子不忍直視

日女站壁賣淫11個月賺844萬　她辯稱多重人格「心中另一個人做的」

俄恐攻4嫌遭虐打！　ISIS氣炸警告「普丁危險了」：將發動大屠殺

抱怨小學生兒「學校功課太多」　暴怒爸1小時狂打19通電話被捕

南韓鴕鳥逃脫！　通勤車陣中暴走狂奔「與公車競速」

媽祖指示「派兵馬來接」勇腳伯追百公里！終於上車了

香燈腳NG行為！白沙屯媽祖鑾轎「禁觸摸」

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

幸運新人！媽祖趕路突回頭　鑾轎搖晃20秒「吃喜糖」祝福

準備要打烊客人還在逛！　全程關燈＋製造動靜暗示

信徒高吊8M鞭炮迎白沙屯媽　出動18吊車！還有七彩煙火

媽祖未停3姊弟車禍路口　現場小志工失望相擁痛哭

林襄拒當隊長讓C位：別投票給我　聽U:NUS「他」暗戀...笑「他很害羞欸」

媽祖指示「派兵馬來接」！勇腳伯追百公里　終於上車了

米克斯撒嬌想「被育嬰」　看到鏡頭害羞逃離現場

快訊／中國工程師車隊遇「巴基斯坦炸彈客衝撞」！5中國公民喪命

假牧師「狂娶10妻」包養他　老婆驚揭外頭女人給錢！慘被騙財騙色

撞橋前畫面曝光！貨船詭異停電冒煙　馬里蘭州宣布緊急狀態

奪命瞬間！17歲足球員「遭一腳踢中腹部」　比賽中倒地身亡

日媒「獨家訪問」田中真美子！大谷粉絲見嫂子遭換臉　怒嗆沒有水準

火辣人妻在家跳艷舞「色誘」　兒子不忍直視

日女站壁賣淫11個月賺844萬　她辯稱多重人格「心中另一個人做的」

俄恐攻4嫌遭虐打！　ISIS氣炸警告「普丁危險了」：將發動大屠殺

抱怨小學生兒「學校功課太多」　暴怒爸1小時狂打19通電話被捕

南韓鴕鳥逃脫！　通勤車陣中暴走狂奔「與公車競速」

為開季一軍拚了　兄弟22歲劉貴元自費研修打擊課程

傳「不滿隊長籃籃」才退樂天！　李多慧私下對話曝光：還是愛妳

台灣18輛！Defender OCTA全新性能旗艦預售　首搭6D動態氣壓懸吊

快訊／中國工程師車隊遇「巴基斯坦炸彈客衝撞」！5中國公民喪命

統一獅主場賽事轉播權出爐　博斯運動轉播、MOMOTV限定聯播

運動企業認證邁向第10年　728家業者共同打造健康職場

排爆一人燒肉「IKIGAI」進駐信義A8　超狂牛胸腹大盛390元吃好吃滿

假牧師「狂娶10妻」包養他　老婆驚揭外頭女人給錢！慘被騙財騙色

快訊／王柏融熱身賽首打席遭球吻　首局就提前退場

闢謠！毛加恩親自澄清　牧倫斯沒有使用靜脈雷射療程

衝洗車場「脫光光洗澡」裸男恐挨罰6千元　網友歪樓：會痛吧！

國際熱門新聞

即／巴爾的摩「大橋被撞垮」　多輛汽車落水

小林製藥紅麴吃了致腎病　住院增至26人

20歲拳王猝逝！教練PO「遺體合照」掀眾怒

即／日本1患者服小林製藥保健品3年後身亡

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

綠帽尪派對上揭穿小王　2人裸身偷情片播出

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

大谷首開記者會　律師：他很緊張但沒說謊

美大橋坍塌20人落水　市長急赴現場

司機不開了「脫褲享受口愛」畫面瘋傳

他失手複製「記憶洋芋片」　千萬網友朝聖

俄恐攻4嫌遭刑求　ISIS氣炸警告「普丁危險了」

日媒爆：大谷在更衣室「怒吼飆罵水原」

機艙內最噁地方！　空姐曝「噁心真相」真心勸別去碰

更多熱門

相關新聞

抱怨小學兒「學校功課太多」　暴怒爸被逮捕

抱怨小學兒「學校功課太多」　暴怒爸被逮捕

美國俄亥俄州37歲男子塞斯摩爾(Adam Sizemore)因為不滿就讀小學的兒子「功課太多」，瘋狂打電話到學校抱怨，還多次騷擾校長，最後校長因為擔心自己的人身安全報案，導致他被逮捕。

美大橋坍塌20人落水　市長急赴現場

美大橋坍塌20人落水　市長急赴現場

波音CEO請辭　可能接任人選曝光

波音CEO請辭　可能接任人選曝光

8歲童泳池玩水消失　竟是遭排水管吸入

8歲童泳池玩水消失　竟是遭排水管吸入

即／巴爾的摩「大橋被撞垮」　多輛汽車落水

即／巴爾的摩「大橋被撞垮」　多輛汽車落水

關鍵字：

Francis Scott Key Bridge巴爾的摩馬里蘭州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽急行軍！他剛走完「巧遇不老男神」　網羨慕炸

結婚40天為錢榨乾逼死丈夫！驚世前妻傳已認罪

即／宥勝交保理由曝！當庭認罪「無羈押必要」

台南安定區土地直飆　蘇厝約200人一夕致富

即／老闆為女人殺前員工　他遭割頸大出血慘死

13歲新郎娶妻影片曝光　驚動當地政府喊卡

全聯開出3張頭獎發票！共22萬獎項快來對

吳宗憲搭商務艙「爆尷尬場面」！

他追白沙屯媽打造休息專車！上路3天悲劇了

北投皇池再爆2對情侶被偷拍！

Netflix「4月片單」公開！　一票神劇全上架

即／竹科深夜大火！緯創、揚明光大樓竄火

即／巴爾的摩「大橋被撞垮」　多輛汽車落水

蔡沐妍臉書關了！認「不想給人家蹭」：我都沒好處

快訊／7-11開出1張千萬發票！

更多

最夯影音

更多
媽祖指示「派兵馬來接」勇腳伯追百公里！終於上車了

媽祖指示「派兵馬來接」勇腳伯追百公里！終於上車了
香燈腳NG行為！白沙屯媽祖鑾轎「禁觸摸」

香燈腳NG行為！白沙屯媽祖鑾轎「禁觸摸」

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

幸運新人！媽祖趕路突回頭　鑾轎搖晃20秒「吃喜糖」祝福

幸運新人！媽祖趕路突回頭　鑾轎搖晃20秒「吃喜糖」祝福

準備要打烊客人還在逛！　全程關燈＋製造動靜暗示

準備要打烊客人還在逛！　全程關燈＋製造動靜暗示

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面