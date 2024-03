撞橋前畫面曝光！貨船詭異停電冒煙　馬里蘭州宣布緊急狀態

記者詹雅婷/綜合報導

美國巴爾的摩「法蘭西斯史考特基大橋」(Francis Scott Key Bridge)26日凌晨被船撞斷部分坍塌,恐有20人落水。根據監視器畫面與海上追蹤數據顯示,懸掛新加坡國旗貨船達利號(Dali)在撞上大橋之前,發生停電、航行方向改變的情況,且冒出黑煙。最新消息指,馬里蘭州長宣布進入緊急狀態。

▲▼達利號(Dali)撞上大橋之前,曾經停電冒煙。

天空新聞報導,達利號當地凌晨1時24分,即船隻逐漸接近大橋之際,船上燈光突然熄滅,似乎停電約60秒,接著船開始冒出黑煙。就在撞上大橋之前,達利號燈光二度熄滅,過沒多久便撞上大橋。

依據畫面上方顯示的時間,在當地凌晨1時28分44秒,達利號撞上大橋下方的柱子,4秒後大橋瞬間往水面下墜,斷成多截,直接壓在達利號上,達利號的燈光瞬間熄滅,大量黑煙冒出。

