美大橋坍塌20人落水！大規模搜救進行中　市長急赴現場

美國馬里蘭州巴爾的摩「法蘭西斯史考特基大橋」(Francis Scott Key Bridge)26日遭貨船達利號撞擊後部分坍塌,多輛汽車落水,根據巴爾的摩消防單位最新說法,可能多達20人落水。大規模搜救行動正在進行中,截至目前並未傳出人員傷亡消息,事發原因尚待確認。

▲懸掛新加坡國旗的貨船達利號撞上大橋柱子,造成大橋部分坍塌。(圖/翻攝自BNO NEWS)

綜合CNN、BBC等報導,事故發生後,巴爾的摩市長史考特(Brandon M. Scott)已在社群平台X表示,已得知大橋部分坍塌的情況,正在前往事發大橋的路上,有和相關人員取得聯繫,緊急救援人員已經到場。整座大橋已經停止通行,目前有10多艘船隻參與救援,多名潛水員已經下水搜尋。

