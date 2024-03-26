美大橋坍塌20人落水！大規模搜救進行中　市長急赴現場

記者詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩「法蘭西斯史考特基大橋」（Francis Scott Key Bridge）26日遭貨船達利號撞擊後部分坍塌，多輛汽車落水，根據巴爾的摩消防單位最新說法，可能多達20人落水。大規模搜救行動正在進行中，截至目前並未傳出人員傷亡消息，事發原因尚待確認。

▲懸掛新加坡國旗的貨船達利號撞上大橋柱子，造成大橋部分坍塌。（圖／翻攝自BNO NEWS）

綜合CNN、BBC等報導，事故發生後，巴爾的摩市長史考特（Brandon M. Scott）已在社群平台X表示，已得知大橋部分坍塌的情況，正在前往事發大橋的路上，有和相關人員取得聯繫，緊急救援人員已經到場。整座大橋已經停止通行，目前有10多艘船隻參與救援，多名潛水員已經下水搜尋。

#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse⁰

#Baltimore | #Maryland



Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2024

巴爾的摩消防單位表示，在大橋倒塌後，可能多達20人掉落帕塔普斯科河（Patapsco River）。另外，Synergy Marine Group證實，達利號當時是撞上大橋的其中一根柱子，目前船上人員都已經找到。

海岸警衛隊稍早證實，凌晨1時27分獲報發生意外，一艘懸掛新加坡國旗的貨船達利號（Dali）撞上這座橋。實況影片可見，該船幾乎直接朝其中一座橋墩前進，疑似快撞上前才稍微轉向，但已經來不及，發生撞擊後橋面在10秒內斷裂成至少4截，墜入水中激起大量水花。

法蘭西斯史考特基大橋是當地交通要道，是695號州際公路的一部分，過去被稱為外港渡橋（Outer Harbor Crossing），1977年以美國國歌作詞者法蘭西斯．史考特．基（Francis Scott Key）的名字命名，也被簡稱為基大橋（Key Bridge）。

▼大橋被船撞斷後，相關單位趕赴現場。（圖／路透）