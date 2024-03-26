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加拿大宣布從海地撤僑　旅遊警示「避免前往海地」

▲▼ 海地政府3日宣布進入72小時緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地動盪至今尚未平息，美國、加拿大等國宣布提供海地境內的公民離境。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

海地情勢持續混亂，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）25日宣布，加拿大25日起啟動海地撤僑任務，為希望離境的加拿大公民提供前往多明尼加的途徑，但只有持有效加拿大護照者才符合資格。

路透、Radio-Canada.ca報導，趙美蘭在記者會提到海地近兩年來局勢不穩，一直建議加拿大人不要前往當地，但近期數周安全情況惡化，有人無法從機場搭機離開，加拿大聯邦政府將在海地啟動撤僑，將優先顧及最弱勢群體，例如需要醫療者、有孩子的人。

現階段有接近3000名加拿大人滯留海地，加拿大全球事務部至今已與大約100人取得連繫，當中約有30名加拿大人持有必要文件且準備好接受撤離。趙美蘭透露，其中有18人已經準備好隨時啟程，加拿大政府正為身處海地的加拿大人及其家人研究其他協助離境的管道，敦促加拿大公民與加拿大全球事務部聯絡。

加拿大全球事務部3月10日更新對海地的旅遊建議，呼籲加拿大人避免前往海地旅行，建議在海地的加拿大人儲備食物、水及藥品。

海地本月發生一連串襲擊事件，包括警察局、國際機場都成為目標，導致商業航班停飛。隨著武裝團體擴大對首都太子港等地的控制，近期已有外籍人士從海地撤離，包括美國。美國上周起開始透過直升機從海地撤離美國公民，自3月17日以來，美國已協助340多名美國公民離開海地。

▼加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）。（圖／路透）

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