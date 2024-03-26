6度強調水原說謊！　大谷翔平記者會「不給問」原因曝光

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平於當地時間25日召開記者會，針對貼身口譯員水原一平盜竊、非法賭博一事作出回應，光是12分鐘的聲明內就6度提到水原「說謊」。至於為何大谷不開放現場媒體提問？日媒認為，可能與MLB已經啟動調查程序有關。

▲大谷翔平25日在記者會上6度提及「說謊」，表示自己也是水原設賭的受害者。（資料照／達志影像／美聯社）

根據日媒《Full-Count》，大谷翔平在記者會上針對水原一平遭道奇隊解雇等事件發表長達12分鐘的聲明，不過現場之所以不開放媒體記者提問、不回應媒體提出的問題，且禁止其他攝影鏡頭拍攝，主要是因為水原的犯罪嫌疑已經由MLB正式展開調查，也因此大谷不必再接受現場媒體針對此事提問，「這在美國是理所當然的事。」

報導也指出，水原一平涉嫌非法賭博一事，對於道奇隊並不是完全沒有影響，也因此大谷翔平不想再因為此事對整個球隊造成困擾，且還必須營造出能夠專注在練球、打球的環境，試著轉換心境，迎接29日對上聖路易紅雀隊的美國本土主場開幕戰。

美媒《洛杉磯時報》評論，對於現階段的大谷翔平而言，記者會不開放媒體提問，是最佳的選擇。

日媒《日刊體育》則引述富士電視台解說委員風間晉在節目上發表的看法，指出大谷翔平之所以在記者會上僅單方面發表聲明、不開放媒體提問，是因為大谷方面認為目前最為優先的事，是如何將大谷最想轉達給外界的訊息（自己未涉及賭博、與匯款無關、自己也是水原說謊的受害者），如實向大眾傳遞。