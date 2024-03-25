為了搶110元爆推擠踩踏　奈及利亞富商發錢至少4死

▲圖為奈及利亞市場。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞北部城市包奇（Bauchi）24日一名慈善富商分發現金給民眾供齋戒月之用，金額5000奈拉至1萬奈拉（約新台幣110元至220元），怎知現場民眾爆發嚴重推擠導致踩踏事故，造成至少4人死亡、1人受傷。另有消息稱死亡人數為17人，包括孩童。

Guardian Nigeria、法新社等報導，發放禮金的是沙法控股公司（Shafa Holdings）老闆，當地24日清晨6時許，大批群眾聚集在現場排隊等待，主要是婦女與年輕人。據傳起初發放過程順利，民眾分組上前領取，但隨後開始出現推擠狀況，當地上午10時左右爆發踩踏事故。

包奇警察指揮部稱這起事件總計4名婦女傷重不治，另外第5名女性則是在醫院接受治療，但目擊者宣稱死亡人數更多。另據中央社，沙法控股公司旗下員工宣稱有17人過世，包括7名婦女及10名孩童，而現場保全人員也稱死亡人數為17人，事發當時有許多婦女趕過來，部份的人有把小孩帶在身邊。

奈及利亞正逢嚴重經濟危機，通膨率達31.7%來到30年高點，大多數人民連日常用品都買不起，每日生活費不到2美元（約新台幣61元），只能放棄吃肉、蛋、牛奶等食品。數日前，中部凱菲（Keffi）有2名學生為了搶免費的米喪命。