100村民被抓走！土匪闖奈及利亞村莊綁人　2周已400人被綁

▲奈及利亞半個月前才剛爆出有300學生被綁架，如今再有100名村民被抓。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

奈及利亞西北部上周末發生了一起大規模綁架事件，當地居民和政府官員透露，一群武裝幫派襲擊了當地2個村莊，從民宅內抓走至少100人，引發當地居民對地區安全局勢的擔憂。

美聯社引述州議員斯汀格（Usman Dallami Stingo）報導，這起襲擊發生於卡杜納州（Kaduna），一群武裝分子在當地16日闖入多貢諾瑪社區（Dogon Noma）綁走14名女性，隔日又再度襲擊卡祖魯站社區（Kajuru Station），綁架87名居民。

斯汀格表示，接連發生的綁架案反映了卡杜納的村莊缺乏足夠的安全保障，「這些偏遠的村莊根本沒有安全部隊，因此案件發生後，當局通常都無法及時做出反應」。

卡杜納約2周前才剛發生一宗涉及300名學生的綁架案，而這一次的綁架與之前如出一轍。當局認為，這幾次行動的主要幕後黑手應是奈及利亞西北部和中部地區以大規模殺戮和綁架聞名的土匪組織，其中有多數土匪過去曾與當地居民發生衝突。

報導稱，此前被綁架的學生據信已被劫持至當地一座森林中，不過當局的救援行動至今仍未有進展。奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）已排除支付贖金以解救被綁學生的可能，而政府尚未對最近的襲擊事件發表評論。