俄軍巡弋飛彈侵犯領空　波蘭召見俄國大使「要求莫斯科解釋」

▲俄羅斯24日凌晨大規模空襲烏克蘭，基輔一處公園掉落一枚被攔截的俄羅斯Kh-55巡弋飛彈，當局人員正在檢查零件。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

波蘭軍方24日表示，當天凌晨4時23分一枚俄羅斯巡弋飛彈侵犯波蘭領空，時間持續約39秒。事後莫斯科並未對此做出回應。波蘭外交部24日聲明，將就侵犯領空事件召見俄羅斯駐華沙大使，要求他解釋此事。

根據俄羅斯國營電視台RT報導，波蘭外交部24日在一份聲明中宣布召見俄羅斯大使安德烈耶夫（Sergey Andreev），「波蘭將要求俄羅斯聯邦針對又一起的侵犯領空事件做出解釋。」俄羅斯國防部24日表示，俄國戰機襲擊了烏克蘭能源基礎設施，但並未評論侵犯領空一事。

烏克蘭媒體RBC Ukraine報導提到，波蘭副外長舍伊納（Andrzej Szejna）表示，這已是俄羅斯飛彈第三次進入波蘭領空，根據外交禮儀，被召見的俄羅斯大使將在24日當天或25日前往波蘭外交部。外交當局也批評莫斯科採取了「不可被接受的行動」。

報導稱，俄羅斯凌晨大舉空襲烏克蘭，發射了29枚巡弋飛彈並派遣28架「見證者」（Shaheds）無人機，烏克蘭防空部隊則摧毀了18枚飛彈與25架無人機，其中10枚飛彈是在首都基輔附近被攔截。

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