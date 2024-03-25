巴黎奧運開幕在即！　法國宣布「恐攻警戒」升至最高級

▲巴黎奧運將在7月26日舉行開幕式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日遭恐怖攻擊，造成至少143人死亡，事發後極端組織伊斯蘭國（ISIS）隨即宣稱犯案。面對即將在7月開始的巴黎奧運，法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）宣布，調升恐攻警戒至最高級別。

艾塔爾24日在社群網站X上宣布，考慮到ISIS聲稱對莫斯科襲擊負責，以及法國所面臨的威脅，因此將恐攻警戒升至最高級別。《路透社》指出，莫斯科22日遭恐攻後，法國總統馬克宏召開緊急安全會議，隨後就宣布這項消息。

《法新社》指出，法國的恐攻警戒分為3個級別，最高級別是在法國或國外發生襲擊，或被認為有迫在眉睫的威脅時啟動；它允許採取特殊的安全措施，如加強武裝部隊在火車站、機場和宗教場所等地巡邏。

今年7月26日巴黎將舉行奧運開幕式，預計將吸引數百萬名旅客前往當地，在此之前法國就已經處於高度警戒狀態。

法國過去曾多次遭到極端份子襲擊，包含2015年巴特克蘭劇院（Bataclan）遭伊斯蘭極端份子闖入掃射，並劫持人質數個小時，最終導致130人死亡。