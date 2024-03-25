畫面曝光！俄羅斯恐攻嫌犯「滿臉傷」出庭　法院裁定還押

▲俄羅斯恐攻嫌犯Dalerdzhon Mirzoyev滿臉傷出庭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日遭恐怖攻擊，造成至少143人死亡，而案發後極端組織伊斯蘭國（ISIS）隨即宣稱犯案，但俄羅斯當局則表示已逮捕11人，其中4人於24日深夜出庭，法院也作出還押裁定。

▲俄羅斯恐攻嫌犯拉查巴利佐達耳朵受傷。（圖／路透）



根據BBC報導，從莫斯科市法院（Moscow City Court）公布影片顯示，參與恐攻的4名嫌疑犯24日夜間出庭，其中2人眼睛有明顯瘀青痕跡，還有一人的耳朵被纏上繃帶，據稱是在被捕期間遭切斷。

▲俄羅斯恐攻嫌犯被押送至法庭。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯官媒《塔斯社》指出，部分嫌犯確認為塔吉克公民，其中遭控與一群人進行恐怖攻擊的米佐耶夫（Dalerdjon Barotovich Mirzoyev）已經認罪，另一名未公布國籍的嫌犯拉查巴利佐達（Saidakrami Murodalii Rachabalizoda）也同樣認罪。

▲俄羅斯恐攻嫌犯米佐耶夫出庭認罪。（圖／路透）



▲俄羅斯恐攻嫌犯拉Muhammadsobir Fayzov出庭。（圖／路透）



巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）裁定，4名嫌犯還押到5月22日，等候恐怖主義調查。俄羅斯當局表示，目前已經逮捕11人，包括逃到莫斯科西南方約340公里布揚斯克州（Bryansk）的4名槍手。

恐攻事件發生後，俄羅斯總統普丁指稱烏克蘭是幕後黑手，但基輔方面強調與此事無關；美國稱其收到的情報顯示，這起攻擊完全是由ISIS所策劃，烏克蘭並無參與其中。