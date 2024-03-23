莫斯科恐攻60死！　美官員曝：3月接獲情報「ISIS分支醞釀攻擊」

▲ 這起恐怖攻擊已有至少60人罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）22日晚間發生恐怖攻擊，死亡人數增至60人，伊斯蘭國（ISIS）已宣稱犯案。美國月初就曾示警恐攻風險，如今官員透露，3月有情報顯示ISIS分支長期醞釀攻擊，且經常發聲批評普丁與克里姆林宮，恐怕都是這起襲擊前兆。

《紐約時報》報導，ISIS分支宣布對22日的莫斯科恐攻負責，而美國多名官員透露，美方今年3月蒐集到的情報顯示，總部設於阿富汗的伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）一直計畫對莫斯科發動攻擊。一名官員還指出，ISIS成員長期活躍於俄羅斯。

美國反恐官員說明，經過一段相對平靜的時期後，ISIS一直試圖增加境外攻擊，但在歐洲的大部分陰謀都受挫，導致外界以為ISIS已經衰敗。

紐約安全諮詢公司蘇凡集團（Soufan Group）反恐分析師克拉克（Colin P. Clarke）指出，ISIS-K過去2年來一直在關注俄羅斯，經常在報導中批評俄國總統普丁，「指責克宮手上沾滿穆斯林的血，指的是莫斯科對阿富汗、車臣及敘利亞的干預。」

22日的莫斯科恐攻可能促使人們重新評估ISIS對境外發動攻擊的能力，如同該組織1月對伊朗的攻擊一般。

除了在3月7日透過美國駐莫斯科大使館公開警告，極端分子可能對莫斯科大型活動發動攻擊以外，美國官員還稱，他們曾私下通知俄國官員，有情報顯示即將發生攻擊，但不清楚美方究竟向俄國官員提供多少資訊。