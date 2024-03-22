分歧擴大！　美國務卿布林肯：以色列進攻拉法「將是錯誤」

▲布林肯21日在開羅的記者會上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日表示，以色列對加薩南部拉法（Rafah）發動大規模地面進攻將是「一個錯誤」，而且對於擊敗哈瑪斯而言也是「沒必要」的。《美聯社》指出，這番話突顯美國與以色列分歧擴大、關係進一步惡化。

布林肯表示，大規模進攻意味著更多平民死亡，還會惡化加薩人道主義危機，「不需要進行大規模地面行動，就可以有效對付哈瑪斯。」他也指出，目前迫切需要釋放被哈瑪斯挾持的以色列人質，並且實施「立即且持續的停火」，而美國、埃及與卡達花費數周的間接協調，各方分歧正在縮小，但還需要更多努力。

布林肯21日與阿拉伯高級外交官討論停火事宜後，在開羅的記者會發布上述談話，這已經是去年10月以哈戰爭爆發以來，他第六度緊急出訪中東，22日還將前往以色列，會面總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與其戰時內閣。

▲拉法遭以軍空襲，阿法魯克清真寺（al-Farouk）和附近房屋被夷為平地。（圖／路透）

▲拉法難民營兒童排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

不過《美聯社》指出，納坦雅胡與美國總統拜登的分歧越來越大，很可能為停火談判蒙上陰影。納坦雅胡表示，若不入侵拉法，就無法達成殲滅哈瑪斯的目標，也多次拒絕拜登政府提出、巴勒斯坦建國的兩國解決方案。

美國對於拉法行動的立場，近日也出現明顯變化。美國官員起初表示，除非制定明確且可靠的計畫，以利平民遠離傷害，否則不支持針對這座城市進行大規模入侵，如今則是直接判定，考慮到當地100萬人口的密度，根本沒有可靠方法能夠做到這一點，因此避免平民災難的唯一方法，就是針對已知哈瑪斯戰士與指揮官，進行針對性行動。