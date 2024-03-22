達美機師「酒醉還想飛」！秒丟飯碗　被判10個月監禁

▲達美航空一名機師在工作前喝醉，火速遭到開除。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國達美航空（Delta）機師羅素（Lawrence Russell）登機工作前，竟被發現喝醉酒，血液酒精含量更達法定上限值的2倍，立刻遭到拘留，也導致航班緊急取消。他因此失去工作，19日被判入獄10個月。

去年6月，羅素原定駕駛一架波音767，從蘇格蘭愛丁堡，飛往紐約約翰．甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport），隨身行李通過X光機安檢時，卻被發現藏有2罐瓶野格利口酒（Jägermeister），其中一瓶更被喝到只剩一半。

儘管羅素聲稱剛剛沒有喝酒、而是前一晚喝的，卻未能通過吹氣酒精測試，被捕後接受血液檢測，酒精含量達法定上限的2倍。達美航空發言人表示，公司「與蘇格蘭當局合作進行徹底調查，同時也將這名飛行員革職。」

▲羅素被判10個月監禁。（圖／翻攝LinkedIn）



事實上，羅素在美國已有2次酒駕前科，還被診斷出嚴重的酒精使用障礙（AUD），本月稍早認罪後，19日被判10個月監禁。檢察官貝里（Lynne Barrie）說，「羅素的行為將危及許多人的性命，後果可能是災難性的。對其乘客與組員，他展現出對於安全的魯莽忽視。商務客機的機師手中掌握數百人的生命。他可能把他們置於嚴重風險中。」

不過，現年63歲的羅素已經開始戒酒，在服刑期滿後，必須重新申請飛行員健康證明書，如果通過才有機會恢復機長工作。