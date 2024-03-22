美星巴克挨告！換植物奶要加錢「歧視乳糖不耐」　顧客求償1.6億

▲ 星巴克面臨消費者集體訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州3名消費者指控星巴克（Starbucks），將拿鐵、星冰樂等飲品中的牛奶換成植物奶需額外收費，形同歧視乳糖不耐症患者，已經違反民權法案，集體提告求償500萬美元（約新台幣1.6億元）。

根據《衛報》，3名原告柏林格（Maria Bollinger）、米勒（Dawn Miller）及史密斯（Shunda Smith）皆患有乳糖不耐症或牛奶過敏，3月初向加州佛雷斯諾市（Fresno）聯邦法院提起集體訴訟，稱他們至少從2018年開始到星巴克消費，要求將牛奶換成植物奶時，每杯飲品需額外收取50至80美分（約新台幣15至25元）費用，已經違反《美國身心障礙者法》（ADA）及加州民權法。

訴狀指控，星巴克「針對不能喝牛奶的顧客設計一份價格較高的菜單」，2023年星巴克咖啡飲料平均價格為3.25美元（約新台幣104元），但植物奶的收費有時高達一杯飲料的40%，與大豆、燕麥、椰子或杏仁奶成本並不相符，認為星巴克「故意、肆意、惡意且蓄意無視」原告及全國患者權利，從中賺取逾10億美元（約新台幣320億元）利潤。

原告代表律師指出，根據《美國身心障礙者法》，乳糖不耐症是一種缺陷，原告若攝入牛奶或含有牛奶的產品，會對健康造成不良影響，包括胃痛、消化道發炎、腹脹及嘔吐等，植物奶對他們來說「不是一種選項」，而是必需品。

星巴克發言人對此拒絕置評，稱訴訟仍在進行中，但20日向《商業內幕》聲明表示，美國星巴克顧客可免費在咖啡、茶及美式飲品中添加最多4盎司的植物奶，星禮程會員也可使用25顆星兌換，在任何標準配方不含植物奶的飲品中添加植物奶，或是選擇加價在任何飲料中添加植物奶。

事實上，社運人士及善待動物組織（PETA）長年抗議星巴克對植物奶額外收費，而星巴克此前已在歐洲部分地區取消這項政策，但在美國依然存在。