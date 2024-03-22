水原夫人消失！　田中真美子「改坐在公婆中間」表情變了

▲田中真美子20日和水原的太太（長髮）坐在一起觀賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）球星大谷翔平21日在海外例行賽首爾戰第二戰中，以二棒、指定打擊之姿登場，看似絲毫未受翻譯水原一平竊盜、涉賭風波影響。不過，日本媒體也捕捉到，前一天還和田中真美子合體看球的水原妻子卻在21日晚間缺席，而真美子則改坐在公公和婆婆中間，一臉嚴肅地替大谷應援。

根據日媒デイリー報導，田中真美子21日同樣出現在首爾高呎巨蛋替丈夫應援，但觀眾席卻不見水原一平妻子、野間えりか的身影。從媒體拍到的畫面可以看到，真美子身穿道奇球衣、道奇球帽坐在公公大谷徹、婆婆大谷加代子的中間，一臉嚴肅地觀賽。

直到20日為止，真美子和水原的太太合體觀賽時，兩人都坐在一起，模樣看起來相當親密，但隨著水原一平事件爆出，這樣的合體畫面恐怕再也看不到。

網友們也紛紛表示，「沒想到事情會變成這樣」、「她的臉看起來很哀傷」、「對她來說應該也很難熬」、「真美子要加油呀！」