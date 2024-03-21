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韓化學船巨浪翻覆　船長「先讓船員逃生」！臨死前告別：老婆我愛妳

▲▼南韓化學品船「KEOYOUNG SUN」因不敵強風和巨浪，最終於20日上午傾斜翻覆。（圖／路透）

▲南韓化學品船「KEOYOUNG SUN」因不敵強風和巨浪，最終於20日上午傾斜翻覆。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

一艘懸掛南韓國旗的化學品船「KEOYOUNG SUN」昨（20）日因天氣和海象惡劣，在日本山口縣下關市六連島海域翻覆，目前已確認8人死亡、1人失蹤、1人生還、1人生死未卜，當時船上共有11人搭乘，經確認後2名韓國籍船員皆已死亡，分別是船長和輪機長，船長臨死前還向妻子發出簡訊「我愛妳」，家屬得知噩耗後痛哭失聲。

根據《韓聯社》，南韓化學品船「KEOYOUNG SUN」載運980噸重的丙烯酸，本來預計18日從日本兵庫縣姬路港前往南韓蔚山港，豈料卻因當地刮起強風、海象惡劣，只好在六連島附近海域下錨停泊，豈料船身卻於20日上午傾斜翻覆，此次事故造成居住於南韓釜山的60多歲船長、輪機長不幸罹難。

▲▼日本海上保安廳派遣巡邏船隻展開搜救行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本海上保安廳派遣巡邏船隻展開搜救行動。（圖／達志影像／美聯社）

船長、輪機長的家屬們前往南韓釜山廣域市東區的船商辦公室家屬等候室，原本只是以為家人們失蹤，沒想到最終等來的卻是確認家人死亡的消息，如此晴天霹靂的消息令家屬們痛哭失聲、無法站穩腳步。

船長的其中一名家屬A某透露，船長膝下有2名子女，平常和家人之間的關係相當和睦，「在船身翻覆之前的（20日）上午7時30分，船長向他妻子傳送寫著『老婆，我愛妳』的簡訊，他的妻子則是回傳『我愛你』，不過到目前仍未已讀，船長有2名子女，子女們在得知噩耗後，也是無法出門上班，待在家裡痛哭。」

A某表示，船長自從大學畢業後就開始出航，因此在開船方面累積數十年的經驗，平常是相當具有責任感的船長，先前更曾多次表態，一旦發生船難，他會先指揮、安頓好一切，在最後才會下船，「在這次的事故上，他應該也是讓船員們先行逃生，可能才因此導致他很晚才被發現。」

▲▼日本山口縣消防隊展開搜救行動。（圖／路透）

▲日本山口縣消防隊展開搜救行動。（圖／路透）

輪機長的家屬則表示，「船長選擇讓所有船員先去逃生，自己則留在船上至最後一刻，直到最後才被發現陳屍船艙，在此向船長的犧牲奉獻精神表達敬意。」

對於為何執意出海，船商關係人士解釋，「船隻出海後，其實船長曾考慮是否下錨停泊，事發當天的天氣不好，因此船長判斷必須停泊，公司在與船長討論後，也決定讓船先在外海下錨停泊等候。推測當時海上刮起每秒60至70公尺的強風，儘管事前已確認天氣預報，但當時確實是可以出海的天氣，所有船隻已經出海。」

至於為何不讓船隻返回姬路港？該名關係人士表示，「若讓船隻再度返回港口，可能對船隻而言更加危險。」

►南韓化學船日本海域翻覆！搜救第二天「確認8人死亡」　1船員仍失蹤

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