南韓化學船日本海域翻覆！搜救第二天「確認8人死亡」　1船員仍失蹤

▲懸掛南韓國旗的化學品船「KEOYOUNG SUN」20日在日本山口縣下關市外海翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

一艘懸掛南韓國旗的化學品船「KEOYOUNG SUN」昨（20）日上午因為天氣和海象惡劣，在日本山口縣下關市六連島海域翻覆，當時船上共有韓籍、中國籍、印尼籍等11名船員搭乘，搜救行動持續至今，儘管昨天一共救出9人，最後卻只有1人有生命跡象，確認8人死亡，目前當局仍正搜救失蹤者的下落。

根據《朝日新聞》、《日本放送協會》等日媒，南韓籍化學品船KEOYOUNG SUN（870噸）載運980噸的丙烯酸，原本18日從日本兵庫縣姬路港出發，航向目的地南韓蔚山港，然而卻因山口縣下關市發佈強風警報，便於20日凌晨2時停泊在六連島，不過同日上午7時船身卻開始傾斜，因此船員便向北九州市門司海上保安部求救。

當時船身翻覆海域風速每秒10至15公尺、浪高3.5公尺，下關市20日上午5時10分觀測到每秒22.7公尺瞬間最大風速，為今年以來最強暴風。

船上共有11名船員搭乘，包括2名韓籍船員、8名印尼籍船員、1名中國籍船員。南韓《韓聯社》證實，2名韓籍船員皆已身亡。

截至昨日為止，海上保安部已經搜救9名船員，緊急將之送往附近醫院搶救，然而卻只有最初獲救的1名印尼籍船員生還，生命並無大礙，其餘8人皆已死亡。

海上保安部今（21）日再度派出飛機與巡視船展開搜救行動，在船內找到1名船員，不過仍無法釐清是生是死，目前只剩下1名船員的下落仍未被尋獲。

船上所載運的丙烯酸是用於紙尿褲的化學原料，雖然船身傾斜翻覆，但目前丙烯酸並未因此外洩。