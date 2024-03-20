南韓化學品船在日本海域翻覆　5船員下落不明

▲懸掛南韓國旗的化學品船「KEOYOUNG SUN」20日在日本山口縣下關市外海翻覆。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

一艘懸掛南韓國旗的化學品船「KEOYOUNG SUN」今（20）日上午，在日本山口縣下關市外海傳出翻覆事故，當時船上共有11名船員搭乘，受到天氣與海象惡劣影響，目前僅成功救出6人，搜救行動持續當中。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，長度68.82公尺、寬度10.6公尺的南韓化學品船「KEOYOUNG SUN」在山口縣下關市外海的六連島附近發生翻覆意外，該艘船隻於20日上午7時向北九州市門司海上保安部發出求救訊號，表示船身已經開始傾斜。

該艘船隻受到惡劣天氣影響，因此將錨固定在海面上，豈料船身卻開始傾斜、翻覆。北九州門司海上保安部證實，目前該艘化學品船已經翻覆。

船上共有11名船員搭乘，包括2名韓國籍船員、8名印尼籍船員、1名中國籍船員，目前有包括1名印尼籍船員在內等6人在事發現場附近獲救，緊急送往附近醫院治療，其餘5名船員則是下落不明。

北九州門司海上保安部目前已經派出飛機、巡視船，在海面上徹底展開搜救行動。

船身翻覆海域的風速為每秒10至15公尺、浪高約3.5公尺，至於下關市則於20日上午5時10分觀測到每秒22.7公尺的瞬間最大風速，是今年以來最大暴風，目前下關市已發佈暴風警報。