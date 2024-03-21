快訊／水原風波後首現身！大谷全身灰「快速步出飯店」

▲水原遭解雇後大谷首現身，步出飯店準備前往球場。（圖／翻攝自X／@shoheisaveus）

記者王佩翊／編譯

美國棒球大聯盟日籍球星大谷翔平目前正在南韓首爾準備本次球季的開幕賽，沒想到卻傳出身旁的隨行翻譯水原一平動用大谷逾450萬美元（約新台幣1.43億元）的資金，因此遭道奇隊開除。新聞曝光後，大谷翔平21日下午首度現身，他全身灰出現在下榻飯店，準備前往球場，而身旁也沒了水原的身影。

根據外媒所捕捉到的畫面，大谷翔平身穿一襲灰色運動套裝，在工作人員的陪同下，走出在南韓下榻的飯店，搭上巴士，身旁也沒有水原一平的身影。而在面對駐守記者的鎂光燈與問題時，他避而不答，不過整體心情看起來未受到影響。