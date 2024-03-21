遊印度遭7男輪流性侵　重機網美近況曝光：我不後悔去印度

▲西班牙重機網美費南達赴印度旅遊期間遭7男性侵，但她並不後悔造訪印度。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙28歲重機網美費南達（Fernanda）與丈夫今年到印度旅遊期間遭7名男子性侵，消息一出引發各國關注。如今兩人已經回到西班牙，她透露，雖然發生性侵事件，但她並不後悔造訪印度，「也許當初我們走另條路或是住在飯店，就不會發生這種事情」。

▲她與老公找不到飯店，就地搭帳蓬過夜，未料7名男子闖入性侵她。（圖／翻攝自IG）

NDTV報導，這起性侵事件發生在3月2日，費南達和老公比森特（Vicente）在印度賈坎德邦找不到飯店，便就地搭帳蓬過夜，但深夜睡到一半突然有7名男子闖入，對她輪流性侵長達2小時，一度被持刀威脅，還有人在一旁圍觀，老公比森特則遭到綑綁狂毆。事發後，當地警方展開追查，逮捕多名涉案者。

▲整個過程長達2小時，有人持刀威脅，有人在一旁圍觀。（圖／翻攝自IG）

費南達後來接受媒體採訪時透露，兩人的這趟旅程走遍67個國家，但「在印度發生的事情，在世界上其他任何地方都可能會發生」，建議女性還是要踏出家門、外出旅行，不要畏懼，「若要露營，地點應該選在距離道路不遠的地方，較容易對外呼救，而且手機有訊號。」

隨著調查持續進行，費南達丈夫稱，不清楚接下來是否會需要被法庭傳喚作證，若有必要就會這麼做，但或許可以透過視訊的方式來完成。

▲費南達與老公目前已回到西班牙，但未來還是會繼續旅行。（圖／翻攝自IG）

費南達也說，當整個社會風氣都期望一個人要工作、生孩子度日的時候，一旦有人踏出圈子外，就會被認定是在冒險，「對，我離開了家，沒錯，我冒了險，但我不後悔，我不後悔去印度，我不後悔我們的這趟旅程。也許當初走上另條路或是住進飯店，這種事情就不會發生，用相同邏輯來看，或許她當初會因為遇上更糟糕的事沒命，意外可能會在任何地方發生，甚至是你安全的家裡面。」

費南達與老公如今已經回到西班牙，關於未來的安排，她稱會與老公繼續重機旅行，但目前暫時先在西班牙休息。