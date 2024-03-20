搭手扶梯沒抱好！　1歲男嬰「從爸爸懷裡滑出」3樓墜地慘死

▲ 男嬰從爸爸手中墜落。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度切蒂斯格爾邦發生一起意外，一個家庭前往購物中心，搭手扶梯時僅1歲的男嬰卻從父親手中滑出，當場從3樓高度墜落，不幸傷重身亡，恐怖過程全被監視器拍下。

綜合NDTV等當地媒體，這起事件發生於切蒂斯格爾邦賴布爾市（Raipur）一家知名購物中心，一名父親19日帶著2個年幼的孩子去逛街，欲搭乘手扶梯上樓時發生悲劇。

監視器畫面顯示，父親左手抱著僅1歲的男嬰，和另一名男子一起站在上行手扶梯前方，伸出右手拉起另一個孩子時稍微彎腰，造成懷裡的男嬰上半身逐漸往後仰，下秒就從他手中掉落。

男嬰從3樓約40英尺（約12公尺）高度墜落，家人趕緊將他送醫，但他一到院就宣告死亡，警方已著手調查。