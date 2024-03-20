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2歲女童坐路邊突然被撞死　「司機只有3歲」爸目睹崩潰：還我女兒

2歲女童坐路邊突然被撞死　「司機只有3歲」爸目睹崩潰：還我女兒。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲2歲女童被3歲兒童撞死。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國加州發生一起不幸命案，一名3歲兒童被家長獨自留在小貨車上，沒想到他爬到駕駛座後，加速撞向附近一名2歲女童。女童父親傷心表示，當下他聽到女兒的慘叫聲，衝向小貨車試圖阻止但是無法，只能目睹女兒死去。

事件16日下午4時左右發生在加州當地一間加油站，男子桑切斯(Sandro Sanchez)表示，2歲女兒艾拉妮(Ailahni Sanchez Martinez)當時坐在加油站附近小吃攤座位上，沒想到用餐一半時，一輛小貨車突然衝向她。

桑切斯表示，「我聽到慘叫聲，趕緊跑過去打開小貨車車門、試圖踩下剎車，我以為我可以把車停下來，但是一切太遲了」，女兒一瞬間就被奪命。警方抵達現場時，發現3歲兒童坐在駕駛座上，且車子仍在行駛中。

警方表示，3歲兒童的父親當時人在加油站商店購物，把兒童獨自留在兒童安全座椅上，沒想到兒童後來跑到駕駛座，撞向一名女童，事件正在調查中，尚未對任何人提出起訴。

家人表示，艾拉妮是一個很愛笑的孩子，才剛開始說話。雖然親友幫忙在網站募款，不過桑切斯表示，再多的錢都無法換回女兒，他只希望能為女兒伸張正義，「我寧願我女兒回來，而不要錢」。

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