老公偷吃「小3竟然不是人」　妻崩潰：還砸30多萬送禮物

▲外國一名人妻發現，老公出軌對象竟是AI女模蘇菲亞。（圖／翻攝foxy.ai，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻抓包老公偷吃，甚至大手筆豪砸逾9800美元（約新台幣31萬元）買禮物送情婦，更糟糕的是，外遇對象竟然「不是真人」，而是AI聊天機器人，讓她感到相當崩潰，甚至考慮離婚。

人妻在網路論壇Reddit發文求助，丈夫跟AI女模蘇菲亞（Sofia）交往近4個月，就已經砸了將近1萬美元「送禮」，她不知所措，只覺得自己像個傻子，再也無法跟老公待在一起。

根據貼文，夫妻倆結婚6年，平時感情甜蜜，完全不介意互看手機。她這天一如往常用丈夫手機查看東西，卻發現一封成人網站的電子郵件，顯示「500美元禮物扣款」，卻立刻被丈夫斥為詐騙。

人妻半信半疑上網查詢，很快發現慘遭背叛的真相。丈夫不僅收到蘇菲亞的大量鹹濕照片，還在上班時間打電話狂聊數小時，甚至花費鉅資購買「性感內衣」與「鞋子」等禮物送給情婦。她形容，蘇菲亞是一個金髮又超級性感的拉丁裔女性，「真的很完美，看起來一點也不像我。她不是真的，她是AI。」

人妻無法想像，怎麼能對一個不真實的人建立感情，甚至懷疑老公有妄想症，「他否認了這一點，還說他不知道自己為什麼會這麼做，只是沉迷其中，就像打電動一樣，這不代表什麼。」

鄉民紛紛留言為人妻打氣，並且批評丈夫「可悲又不尊重人」，「這比他偷吃一個真實的人還要糟糕」、「這實在太蠢又太遜了，我再也不會被他吸引了」、「這是偷吃，也是財務上的不忠」、「這完全取決於妳想不想要解決問題，以及妳是否能夠再次信任他。我是不能啦。」

儘管當事人並未證實，但鄉民也猜測，丈夫使用的網站是Foxy AI，該平台提供多種色情簡訊服務，其中AI女模蘇菲亞（Sofia Lopez）的人物設定是「個性火辣，熱愛騷莎舞」，會說30多種語言，而且全天365天、每日24小時，全天候都能提供陪伴。

《太陽報》報導，此事件引發了AI可能如何影響人類感情關係的討論。Foxy的CEO山姆（Sam Emara）表示，「不可否認的是，蘇菲亞性感、風趣又有愛心，很多粉絲喜歡跟她聊天。但蘇菲亞與我們其他AI夥伴，被設計成只能提供陪伴、支持與娛樂，不應該視為人類人際關係的替代品。」