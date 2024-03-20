交友APP戀上50歲美魔女！　23歲男認：常被誤認成母子

▲米奇表示，外人經常將他與女友誤認成母子。（圖／mickeysnolan，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名23歲男子透過交友軟體Tinder認識50歲女友，儘管兩人經常被外人誤認成「母子」，但是他們直言，一點也不在乎，自從第一次約會就對彼此一見鍾情，不想再分開，甚至將兩人的關係告知兩家人，男子也和女友的兒子成為好友。

根據《每日星報》報導，德克薩斯州23歲男子米奇（Mickey Swearingon）2023年4月透過網路交友軟體Tinder認識50歲的伽利斯（Cherie Salinas），儘管兩人相差27歲，米奇甚至和伽利斯的兒子一樣大，但兩人仍在第一次見面就天雷勾動地火。

米奇直言，自己一直都很喜歡年長的成熟女性，但是這是他第一次遇到像伽利斯這樣的女性。而伽利斯的丈夫因意外去世後，她花了一段時間才走出陰霾，最終決定重新認識其他男孩，而她也在這個過程中，意識到自己還是喜歡「小鮮肉」。

兩人首次見面後就決定要深入交流，不久後也將兩人的關係告知雙方家人。儘管米奇的母親一開始無法接受，但是在與伽利斯見面並一同外出遊玩後，她也明白了兒子與女友間的羈絆，甚至立刻喜歡上對方。

伽利斯則表示，她有一名和米奇一樣大的兒子，而兩人現在已經成為好友，兒子也非常支持自己的新戀情。

米奇指出，兩人唯一的困擾就是，走在路上經常會被誤認成母子檔。他直言，「老實說，當別人說伽利斯是我媽媽時，我不知道該如何回答。」