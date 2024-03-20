拜登請求慘遭最高法院駁回　批准德州拘捕非法入境者

▲美國聯邦最高法院19日批准，允許德州執行SB4法案，阻止墨西哥非法移民湧入邊境。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國德州與墨西哥接壤，長年來受邊境移民問題困擾，為此該州去年12月由州長阿博特（Greg Abbott）簽署通過SB4法案，預計今年3月5日生效，遭拜登政府以違憲為由提出緊急上訴。對此，美國最高法院批准德州執行該項法律，讓州執法部門有權逮捕從墨西哥非法入境美國的移民，最高可判監禁20年，是最嚴厲的移民法。

根據BBC，美國最高法院於當地時間19日批准德州SB4法案生效，贊成者為6名保守派的大法官、而投下反對票者則為3名自由派法官，然而前一天，最高法院才於18日發佈無限期暫緩德州SB4法案的命令，認為只有聯邦政府才能執行國家的移民法，而不是美國的各個州。

SB4法案賦予地方和州警察制止、逮捕任何涉嫌非法越境者的權力，德州治安官可以要求無證移民返回墨西哥，否則最高可被判處20年徒刑。為此，拜登政府認為SB4法案不僅違反美國憲法和聯邦法律，還干擾了聯邦政府監管移民的權力，要求推翻下級上訴法院（第五巡迴法院）對該法案「行政中止」指令。

拜登政府白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「德州SB4法案不僅會使德州的社區變得不那麼安全，還會給執法部門帶來負擔，並在我們的南部邊境造成混亂。」

不過，美國聯邦最高法院的這項裁決，被視為是德州與共和黨的勝利。德州州長阿博特在社群媒體上發文表示，「最高法院的這一項裁決，是一個積極進展。由於拜登政府未能執行將非法入境、重新入境者定義為刑事犯罪的聯邦法律，因此德州才需要這一項法律。拜登政府的不作為，迫使德州自己想辦法解決問題。」

索托馬約爾（Sonia Sotomayor）等3名自由派法官對該法案的批准執行持反對意見，「法院開了綠燈，這將顛覆長期以來聯邦政府與州政府之間的權力平衡，並播下混亂的種子，且該法律可能破壞敏感的外交關係、阻礙聯邦政府積極執法，並阻止移民舉報虐待或販運。」

美國海關邊境保護局（CBP）指出，去年12月越過美國南部與墨西哥交界邊境的非法人數，已經超過了30萬人。