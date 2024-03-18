「73歲瘦弱嬤」竟是販毒集團首腦！兒姪全是她手下　被逮畫面曝光

▲警方破獲冰毒毒窟，逮捕73歲販毒集團首腦詩薩瓦（右）等人。（圖／翻攝臉書，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國那空帕儂府（Nakhon Phanom）警方破獲販毒集團，也把73歲主嫌、老太太詩薩瓦（Sisawat）逮捕歸案，儘管她看起來瘦弱無害，卻是販毒集團首腦，把兒姪7人全都收為手下，利用綿密的地緣關係與親戚網絡，在當地經營毒品事業。

警方接獲線報得知，當地毒品氾濫現象嚴峻，經過調查後卻驚訝發現，一切線索都把矛頭指向老太太詩薩瓦。

當局破獲毒窟時，不僅成功逮捕詩薩瓦在內的8名嫌犯，還查獲大量犯罪證據，包括大量冰毒、現金、槍械、帳本、地契、汽車、提款卡等，總價值估計超過500萬泰銖（約新台幣440萬元）。

khaosod、星洲網等外媒報導，詩薩瓦身為首腦，與2個兒子及5個姪子共同營運毒品事業，在多個地點販售冰毒。不過，村長對此感到難以置信，直到目睹8人被捕，才知道這一切。