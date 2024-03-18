載客有豔遇！　他被辣妹調戲「加送原味內褲」：還是熱的

▲抵達目的地後，泰國辣妹把自己的內褲脫下來，送給司機。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名計程車司機載客時發生「離奇豔遇」，被一群來自泰國的年輕女觀光客調戲。他回憶，辣妹們在車上玩遊戲，最後輸家竟脫下內褲送給自己，接過來時還有殘留餘溫，讓人相當錯愕。

司機上周在臉書社團「grab&Mycar司機乘客中文交流區」發文透露，昨晚載到一群熱情的泰國辣妹，上車後不停「調戲」自己，還狂問「有沒有女友」。

儘管他聽不懂泰語，但仍透過女孩們的互動猜出來，「她們應該是在玩真心話大冒險之類的遊戲……其中一個輸了，到目的地時，她就給我這個東西，然後飛快跳下車。當下我就覺得是原味內褲，因為還是熱的。」

司機回憶，泰國辣妹們下車時，一邊大笑一邊用英文說，「帥哥，她送給你，你就收下當作禮物吧，哈哈哈！」他PO出黑色蕾絲內褲及行程紀錄截圖畫面，「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎？」

這篇貼文引發熱烈討論，同行們紛紛留言，「帥哥的福利」、「想知道你有多帥」、「怎麼不順便拿聯絡方式」、「看來最近很多人要辭職去做grab（東南亞最大叫車平台）了。」也有不少人提醒他提高警覺，提防傳染病，「小心降頭」、「男生也要保護自己」。

還有幾名同行表示，他們也有類似經驗，「老實說，這種事情我遇到超過5次，我都是平常心去對待，以及感恩她懂得欣賞我」、「我也試過，一個泰國妹下車關門後，又回來開車門，親我的臉一下（用英文）說，『我喜歡你，我只是想要親你，拜拜。』」