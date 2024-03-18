大馬女「考駕照13次」都沒過　網友暖心鼓勵：再加油

▲馬來西亞一名女子想考駕照，卻在筆試階段碰壁。（示意圖／pixabay）



各國的駕照考試難度和項目都有所不同，台灣沒能一次考過的民眾也不在少數。馬來西亞一名女子參加測驗，卻在第一關的交通規則筆試上碰壁，考了13次仍無法順利通過，讓她感到相當挫折，也將自己的經歷發上網紀錄。

台灣的汽車駕照筆試共40題，一題2.5分，85分以上及格，也就是需要答對至少34題。據《星洲網》報導，馬來西亞的交通規則考試共50題，需答對42題以上才能通過，女子第一次考時只答對30題，於是她繼續複習了1小時後再重考，卻只答對28題，比首次應試分數還低。

女子表示，第一次應考差12題及格，想說努力背一下，1小時後再去重考，當時還很有自信，考的時候也覺得很順利，沒想到只答對28題，比一開始的分數更低，讓她哭笑不得。

一個月後，女子再次發文，表示自己已經考了13次的交通規則筆試，卻始終未能及格，一開始雖然感到很崩潰，但現在的她已經看淡一切，還笑稱因為重考太多次，都已經和當地陸路交通局的職員成為朋友了。女子也強調，發文只是想記錄自己的心路歷程，之後會繼續努力直到順利通過考試。

看見女子的文章後，有些網友對她考了這麼多次卻無法及格感到不可置信，但還是好心告訴她準備方法，建議她多做模擬試題，並祝福她能早日通過考試；也有網友分享自己的親友考了更多次才順利通過，鼓勵女子不要灰心，再接再厲，十分暖心。

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