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「印度矽谷」面臨缺水！40年來最嚴重　工程師無水可用恐出走

▲▼印度邦加羅爾面臨40年來最嚴重的缺水危機。（圖／路透）

▲印度邦加羅爾面臨40年來最嚴重的缺水危機，居民到載水車取水回家。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

「印度矽谷」邦加羅爾（Bangalore）近1400萬居民正面臨40年來最嚴重的缺水危機，快速都市化導致植被銳減，加上供水基礎設施不足，如今1.6萬口水井中大約7000口井已經乾涸，全市供水量已減少一半，居民們只能引頸期盼每2周只來一趟的載水車，部分高級社區也實施限水，恐怕讓工程師攜家帶眷出走。

據CNN、美聯社報導，印度卡納塔卡邦（Karnataka）首府邦加羅爾是資訊科技重鎮，包含Infosys、Wipro等印度大型跨國IT企業總部都位於這座將近1400萬人口的大城市。然而，邦加羅爾一天供水量原本為20億公升，但地方水利與汙水處理部門官員V. Ram Prasat Manohar表示，過去一周供水量減少約50%，已經降到令人擔憂的程度。

▲▼印度邦加羅爾面臨40年來最嚴重的缺水危機。（圖／路透）

▲印度邦加羅爾供水量減少一半，工程師等中產階級有錢也買不到水用。（圖／路透）

邦加羅爾的居民形容這場缺水危機相當危急。專家還警告，隨著夏季即將來臨，重金屬汙染物汞的含量上升，只會讓情況更糟。

邦加羅爾原先以廣泛的人工湖泊網絡聞名，並提供城市居民用水，加上海拔900公尺的宜人氣候，孕育出豐富的綠色植物與森林，甚至贏得「印度花園城市」的美稱。直到1990年代初期，邦加羅爾快速都市化，轉型為科技重鎮，400多萬人口暴增至3倍多，人們迅速砍伐森林，在湖泊旁建造房屋。

印度生態科學中心氣候學家T.V. Ramachandra表示，10多年來他一直在發出警告，城市發展未妥善規劃加上嚴峻氣候危機，使問題來到高峰，「每個人都在為此付出代價。」他說，如今邦加羅爾大約83%面積都被混凝土覆蓋，沒有植被，地下水不可能再補水至最底層。

▲▼印度邦加羅爾面臨40年來最嚴重的缺水危機。（圖／路透）

▲邦加羅爾有超過3分之1的人口仰賴地下水生存，但地下水位逐漸下降，導致水井乾涸。（圖／路透）

雖然邦加羅爾有70%以上的水資源來自高韋里河（Cauvery River），但城市擴張迅速，供水管路等基礎設施卻沒有跟上發展，包含郊區許多新社區在內的將近400萬人口仰賴鑽井取用地下水，去年季風減弱，地下水水位下降，缺水問題嚴重。邦加羅爾副首席部長D.K. Shivakumar表示，該市1.6萬多口井之中，大約7000口已經乾涸。

當局從周邊村莊調派載水車，每2周才來一趟。居民Kumkum表示，「我們15天才有一次水，每天都還是得買水來用。」她補充，每天早上她都用瓶裝水幫孩子們洗漱，但家裡的儲水桶還是空的，無法洗衣服或洗餐具，最小的孩子因此生病發高燒。

報導稱，這場水資源危機不僅影響最貧窮的人民，中產階級也未能倖免。許多工程師們居住的高級公寓社區即便願意支付昂貴水費，也找不到供應商。有公寓管委會開始要求減少用水，甚至分時段限水。住戶S. Prasad就表示，「缺水不僅影響我們的工作，也影響我們的日常生活，如果情況變得更嚴重，我們別無選擇只能暫時離開邦加羅爾。」

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