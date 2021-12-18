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印度議員開玩笑：若性侵不可避免「那就躺下享受」　議長一聽狂笑

▲▼印度卡納塔卡邦前議長庫馬爾（K. R. Ramesh Kumar）以性侵當作玩笑來比喻，而現任議長凱格里（Vishweshwar Kageri）聞言跟著大笑。（圖／翻攝自印度議會畫面）

▲印度卡納塔卡邦前議長性侵當作玩笑來比喻，而現任議長聞言也跟著大笑。（圖／翻攝自印度議會畫面）

記者張寧倢／編譯

印度卡納塔卡邦（Karnataka）議會前議長庫馬爾（K. R. Ramesh Kumar）16日在議場作出令人震驚的冒犯性發言，「如果性侵不可避免，那就躺下來享受。」然而，當他講出如此麻木不仁的言論時，其他議員們卻笑了出來，引發女性議員怒火，但庫馬爾拒絕在媒體鏡頭前道歉。

根據《每日郵報》報導，有「印度矽谷」之稱的邦加羅爾是南部卡納塔卡邦的首府，然而，邦議員的思想似乎跟不上當地先進的資訊工業。邦立法議會16日正針對農民權利展開激烈辯論之際，前議長、現任國民大會黨議員庫馬爾以冒犯言論來比喻情況，「有句話是這麼說的，當性侵不可避免時，那就躺下來享受它。」（There is a saying: When rape is inevitable, lie down and enjoy it.）

現任議長凱格里（Vishweshwar Kageri）聞言不但沒有出言譴責，還和其他議員們一起笑了出來。他開玩笑說，自己習慣袖手旁觀，無法遏制議院的混亂，任由爭吵持續下去。凱格里17日拒絕在議會上進一步討論這個問題，「我們都尊重女性，努力確保對女性的尊重不會被淡化，我認為沒有必要再提出這個議題並引發爭議。」

庫馬爾的言論引發女性議員的憤怒，要求道歉。庫馬爾隨即在推特上發文，為自己「冷漠和疏忽」的言論向大眾道歉，「我的意圖並非輕視或貶低，而是未加思索地即興發言，今後將仔細斟酌我的言辭。」然而，他17日被記者堵訪，卻不斷揮手、邁步向前，拒絕在鏡頭前道歉，且當他接受《今日印度》電訪時仍再次拒絕道歉。他更表示，「我沒有說錯什麼」（I have said nothing wrong）、「這只是一種說法，而你可以從中得出任何你想要的推論。」

這已經不是庫馬爾第一次把性侵當成玩笑話了，2019年他反擊貪污指控時也做出類似的比喻，「我被強暴過一次，但就像每一位受害人一樣，我感覺自己像被強暴了很多次。」報導稱，儘管印度政治人物與警察局長承諾要嚴肅對待性暴力問題，但印度的性侵案件定罪率仍低於30％，且過去至少10年內的數據都是如此，另外，印度每年大約有5分之1的性暴力受害人年齡低於18歲以下。

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