布林肯剛抵南韓　北韓朝日本海「發射3枚彈道飛彈」

▲北韓再度發射飛彈。（示意圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

《韓聯社》最新消息指出，北韓18日向朝東海（日本海）發射彈道飛彈，軍方正分析該發射體飛行距離及高度、速度等數據，這也是北韓今年自1月14日以來第二次發射飛彈。日本防衛省也證實，北韓可能發射了彈道飛彈，目前正在確認是否對日本產生影響。

NHK指出，海上保安廳在當地時間18日上午7時54分接獲防衛省情報指「疑似彈道飛彈已經墜落」，目前推定飛彈掉落在日本專屬經濟海域（EEZ）以外，呼籲海上航行船隻注意。

防衛省18日發布聲明指出，北韓發射了3枚彈道導彈，飛行距離約350公里，最高高度為50公里，推測落在朝鮮半島東岸附近的日本專屬經濟海域外側。韓國聯合參謀本部聲明提到，北韓事在18日上午7時44分，在位於首都平壤近郊的黃海北道附近，向日本海發射數枚短程彈道導彈。

北韓發射飛彈時機敏感，美國國務卿布林肯17日才剛搭乘專機抵達南韓，準備出席今（18日）在首爾舉行的民主峰會，將南韓外交部長官趙兌烈舉行午餐會，並舉行部長級會議和專家圓桌會議。

日本首相岸田文雄表示，自今年以來，北韓發射彈道導彈機率升高，這一系列的行動威脅日本、周圍地區和國際社會的和平與安全，「我們絕對不能容忍，此次發射也違反了聯合國安理會的相關決議，我們強烈譴責，已經向北韓提出嚴正抗議。」

初版07：06



更新09：18