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內定未來領導人？北韓官媒描述金主愛為「嚮導」　神秘動向引關注

▲▼金正恩的女兒金主愛用望遠鏡觀察空降部隊軍演，同一天內出席國安、民生經濟兩大領域的公開活動。（圖／路透）

▲金正恩的女兒金主愛用望遠鏡觀察空降部隊軍演，同一天內出席國安、民生經濟兩大領域的公開活動。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓和美國從4日至14日展開「自由之盾」聯合軍演，對此北韓（朝鮮）在進行3場大型軍演後，北韓最高領導人金正恩首度帶著女兒視察空降部隊演習，同一天還參觀溫室農場的竣工典禮，官媒將兩人描述為「偉大的嚮導們」，再度引起外界對於金正恩女兒的關注，認為女兒可能正接受接班前的訓練。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩15日帶著年僅十幾歲的寶貝女兒金主愛，前往朝鮮人民軍航空陸戰兵部隊，親自視察指導空降訓練，只見士兵們搭乘運輸機抵達被設定為敵方陣地的上空，如同冰雹般從運輸機打開降落降下，金正恩更強調人民軍隊的基本任務，第一、第二、第三皆為「做好戰爭準備」。

從官媒公開的相片可以看到，金正恩拍著士兵們的肩膀和手臂，像是在鼓勵部隊士兵，至於金主愛則學起父親在哨所用望遠鏡觀察軍事訓練，舉手投足有乃父之風，一旁則有朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、國防相姜順南（強純男）、人民軍總參謀長李永吉、空軍司令官、第11軍團長等。

金正恩帶著女兒金主愛參觀平壤新竣工的溫室綜合農場。（圖／路透）

▲▼ 金正恩帶著女兒金主愛參觀平壤新竣工的溫室綜合農場。（圖／路透）

金正恩帶著女兒金主愛參觀平壤新竣工的溫室綜合農場。（圖／路透）

同一天，金正恩又帶著女兒前往平壤人民軍江東飛行場，出席江東綜合溫室農場的竣工典禮，該處為繼咸鏡北道仲坪溫室農場（2019年完工）、咸鏡南道蓮浦溫室農場後的第三座溫室農場，金主愛同一天內就出席「軍事」、「民生經濟」兩大領域的相關活動。

南韓《韓聯社》指出，北韓官媒在韓文、英文報導裡，採用複數形式的單字來描述金正恩父女，稱兩人為「嚮導上的偉大的人們」（The great persons of guidance），而韓文單詞「嚮導」（향도）在韓語辭典裡則帶有「提出未來方向」之意，外界大膽猜測，金主愛有可能已經開始接受成為接班人前的教育訓練。

對此，南韓北韓大學院校長梁茂進分析，「假設內文『嚮導』是描述金正恩與金主愛父女，則是首度在言語使用中將金主愛登上『嚮導者』序列。然而，目前北韓國內尚未針對金主愛進行偶像化工作，且官媒仍未直接提及姓名，因此若要判定北韓已將金主愛內定為未來接班人，恐怕喪失說服力。」

據悉，南韓國家情報院前情報員崔秀容曾引述來自北韓消息爆料，其實除了金主愛以外，金正恩確實還有「大兒子」，只不過大兒子的身材瘦弱苗條，外型上不像金日成、金正日，因此金正恩不願向外界公開大兒子。

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