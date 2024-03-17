飛機滑行到一半　航管突喊「有一扇門忘了關」！機長急踩煞車

▲捷星航空一架班機16日在滑行時突然發現有一扇門沒關，而緊急中止起飛。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

捷星航空公司（Jetstar）一架班機16日在墨爾本機場準備起飛時，由於「忘記關門」，機長不得不緊急中止起飛，將飛機停在機場跑道上。據了解，事發當時，機上有一個插銷沒有被關好，導致機身底部靠近輪子的通訊面板被打開。

據《每日郵報》報導，捷星航空從墨爾本飛往朗塞斯頓（Launceston）的編號JQ739班機，16日在跑道上快速滑行，準備起飛時，機長突然踩了急煞車，將飛機停在跑道上。

機上乘客莎拉（Sarah）透露，「航管員在飛機起飛之際，赫然發現機上有一扇門是開著的，於是立即向班機發出警告。」航班上另一名乘客也證實，機長在起飛前幾秒被告知有關門鎖的問題後，緊急將飛機停下。

捷星航空事後表示，所謂的「門」其實是一塊10公分乘以20公分的面板，它位於飛機下方靠近起落架的位置，而非上下客的艙門；航管在飛機起飛之際，發現客機面板未關閉，立即向飛行員發出提醒，才有了後來的事故。

捷星航空發言人強調，即使這塊面板未關閉，也不會影響航班的安全和運作。據悉，這架空中巴士A320客機後來返回了登機口，並在下午4時41分安全起飛。飛機在起飛不久後，也平安抵達朗塞斯頓。