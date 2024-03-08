澳大堡礁大規模白化「20年來最嚴重」　專家：像在煮珊瑚礁

▲大堡礁正在發生大規模珊瑚白化。（資料照／路透社）

記者張寧倢／編譯

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）正在經歷近20年來最嚴重的大規模白化事件，主因是今年夏天海水溫度升高與汙染，可能影響大堡礁作為聯合國世界遺產的地位，甚至連澳洲擁有的全球最南端珊瑚礁也出現白化現象。有專家就說，「這實際上就是在煮珊瑚礁」。

根據BBC報導，大堡礁位於澳洲東北海岸外，綿延2300多公里，是世界上最大的珊瑚礁群，也是地表生物多樣性最豐富的棲息地之一，被聯合國教科文組織列入世界自然遺產長達40多年。

▲澳洲大堡礁世界聞名，如今面臨珊瑚白化的生存危機。（圖／達志影像／美聯社）

報導解釋，當珊瑚礁受到高溫威脅，共生的藻類會離開珊瑚體內，導致珊瑚失去鮮豔的顏色與生命，也就是所謂的白化。截至2016年，大堡礁只發生過2次有紀錄的大規模白化事件，然而，大堡礁目前正在發生8年來的第5次大面積破壞。

然而，最近一項對320個珊瑚礁的空拍調查顯示，2024年夏季海水溫度升高後，從澳洲最北部到昆士蘭州中部班德堡（Bundaberg）的大多數珊瑚礁正在發生普遍性的白化。大堡礁海洋公園管理局表示，目前正在進行水中檢查，以確定破壞的嚴重程度與深度。

澳洲非營利組織氣候會議（Climate Council）的布萊德蕭（Simon Bradshaw）表示，「這實際上就是在煮（cooking）珊瑚礁」。澳洲綠色和平組織的里特（David Ritter）說，近年來白化事件的頻率與規模令人驚懼，而澳洲政府仍然每年持續擴大補貼燃煤與天然氣產業數十億元。

▲一位潛水員在澳洲海岸附近監測大堡礁的健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

大堡礁海洋公園管理局首席科學家比登（Roger Beeden）說，南部地區的白化現象是近20年來最嚴重的，而且可能成為「前所未有」的情況，不過，「現在談論事件的所有後果仍然為時過早，如果天氣變冷，我們將能看到很多白化的部分慢慢恢復。」

比登補充，過去10年，大堡礁也是從先前的大規模白化事件、嚴重熱代氣旋，以及棘冠海星大量增長等危機中慢慢重建恢復。報導稱，最近全球海洋溫度突破高溫紀錄，已經在北半球引發類似白化事件，連澳洲豪勳爵島（Lord Howe Island）海域的世界最南端珊瑚礁也出現白化現象。

聯合國教科文組織表示，大堡礁正在受到海水暖化與汙染的嚴重威脅。今年7月將再次進行世界自然遺產的資格審查。澳洲環境部長說，政府已經增加保護珊瑚礁的資金，並且引入更嚴格的減排目標。聯合國新的氣候變遷報告也指出，未來大規模白化事件的盛行程度將取決於世界各國減少溫室氣體排放的速度。