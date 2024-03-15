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澳本聰跌落神壇！行騙幣圈8年　法院打臉：比特幣之父不是他

▲▼澳洲電腦科學家萊特（Craig Wright）自稱是比特幣的匿名創辦人中本聰（Satoshi Nakamoto）。（圖／路透）

▲萊特聲稱自己是比特幣的匿名創辦人中本聰。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

澳洲電腦科學家萊特（Craig Wright）長年自稱是比特幣的匿名創辦人中本聰（Satoshi Nakamoto）。不過，英國法庭14日做出了裁決，判定萊特並非真正的中本聰，也不是比特幣白皮書的作者。

據路透社報導，53歲的萊特自8年前開始，就一直聲稱自己是2008年利用筆名「中本聰」發表比特幣白皮書的作者，而被廣大網友們戲稱為「澳本聰」。

然而，加密貨幣開放專利聯盟（COPA）卻認為萊特有撒謊嫌疑，還利用相關謊言恐嚇、覇凌幣圈開發商，而對萊特提出告訴，並要求倫敦高等法院裁定，萊特不是中本聰。

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲比特幣的創辦人「中本聰」至今依舊身份成謎。（圖／路透）

法官梅洛（James Mellor）在今年3月14日裁定，「萊特不是比特幣白皮書的作者，也未在2008至2011年間，以筆名『中本聰』開展業務」。

梅洛指出，由於證明萊特不是中本聰的證據是壓倒性的，因此他能夠迅速地做出決定，而萊特的證詞也在審判期間被指控為虛假陳述，因此認定「萊特不是比特幣體系的創建者，更不是比特幣軟體初始版本的製造者」。

在法院做出裁決後，COPA表示，這項裁決「是開發者，乃至整個開源社群和真相的勝利，今天法院裁定克雷格·賴特不是中本聰，一切就此結束。」萊特的發言人則指出，目前萊特不準備與任何人進行交談，而未對判決做出回應。這起案件預計將在4月發布書面判決，其中將提供詳細的判決資訊，具體說明為何萊特不是中本聰。

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