Pornhub宣布關閉德州網站　抗議「年齡驗證法」！宅宅們要哭了

▲成人網站Pornhub因不認可州政府的年齡驗證法，而宣布關閉德州網站。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國德州在去年6月通過眾議院第1181號法案，要求所有成人網站必須驗證訪問者的年齡，以確保他們年滿18歲或以上，同時控訴Pornhub在允許用戶訪問色情網站前未核實用戶年齡。作為回應，Pornhub在14日宣布關閉其在德州的網站，而德州的用戶目前也需要使用VPN才能進入Pornhub。

據福斯新聞報導，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）上月對Pornhub母公司和主要線上色情發行商Aylo環球娛樂提出告訴，指控其未能遵守德州的新年齡驗證法，使用合理的年齡驗證措施來確保透過其網站訪問和觀看色情內容者已年滿18歲。

隨後，Pornhub在發給用戶的訊息中表示，雖然安全性和合法性是Pornhub的公司使命，但要求用戶每次瀏覽該網站時，都必須提供身份證明，並不是保護網路用戶的有效解決方案，反而還可能使未成年人和用戶的隱私處於危險之中，「毫無疑問，年齡驗證法是保護未成年人最無效、最嚴格的手段」。

為此，Pornhub宣布，公司決定在想出真正的解決方案前，完全關閉在德州的網站，「這是一項艱難的決定，我們一如既往地遵守法律，但我們同時也希望各國政府能夠實施切實保護使用者安全的法律。」與此同時，Pornhub也鼓勵用戶聯繫當地代表，以進行「基於設備的年齡驗證」。