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三峽山區「全裸溶屍」是他丟的　新北環保局：最重罰1500萬

▲▼三峽山區驚見全裸「溶屍」！隨意丟棄嚇壞民眾 環保局要開罰了。（圖／新北市環保局）

▲三峽山區全裸溶屍真相曝光，新北市環保局要罰了。（圖／新北市環保局）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市12日發生有民眾在三峽區成福山區內發現一具「全裸溶屍」，警方獲報後立刻以最高級規格偵辦，結果發現「溶屍」其實是電視劇「誰是被害者」劇組使用的道具屍體。新北環保局表示，經查劇組當時委託某公司清理道具，然而該公司又轉包謝姓嫌疑人處理，道具才被謝嫌棄置現場，將依法對公司及謝嫌開罰。

家住淡水的陳姓一家人12日下午前往新北三峽成福山區觀賞螢火蟲，到場後才發現業者必須先預約制，無奈之下只好準備返家，不料過程中發現溪邊一處被圍上黃色封鎖線，靠近查看後赫然發現封鎖線內竟然有一具「溶屍屍體」，嚇得一家人立刻撥打電話報警。

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警方獲報後以最高級規格偵辦，結果發現「屍體」是清潔隊2月9日在打撈垃圾時一起打撈上岸的，當時還找到其他一堆拍片用的道具。清潔隊花了好長一段時間，才終於確認並連繫上拍片劇組，但對方一時間說的不清楚，他們只好暫時先用封鎖線圍住這一堆「證據」，沒想到會遭路過的民眾誤認。

▲▼三峽山區驚見全裸「溶屍」！隨意丟棄嚇壞民眾 環保局要開罰了。（圖／新北市環保局）

▲新北市環保局表示，廢棄物部分14日已令行為人前往清除。（圖／新北市環保局）

新北環保局表示，事件經環保局追查後，發現道具屬於「瀚O影視文化事業股份有限公司」拍攝劇集的道具，劇組拍攝結束後，委託拆除業者「創O企業社」進行倉庫清理及拆除，然而企業社接案後，再以3萬元代價將清除廢棄物部分委託謝姓嫌疑人處理。

新北環保局查出，謝嫌逕自把廢棄物裝袋後棄置到溪床，又謝嫌其實未領有廢棄物清除及處理許可證明文件，就擅自從事廢棄物貯存及清除，因此「創O企業社」與謝嫌均涉及違反廢棄物清理法第41條第1項及第46條第4款，可處1年至5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

新北環保局指出，警方目前已掌握相關案情並通知關係人到案偵訊，後續將由三峽分局函請新北地方檢察署偵辦，廢棄物部分14日已令行為人前往清除。

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