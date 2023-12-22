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大陸 大陸焦點 特派現場

男演員家中存放「4噸黃金」畫面曝！專家估價88億　本人回應了

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網上近日流傳一段影片，引起熱議。影片中，大陸男演員于洋進入一個儲藏室，裡頭層架上擺滿金條，數量多到經濟專家估計有4噸，價值高達20億元（人民幣，下同，約台幣88.5億元）。影片發酵多日，于洋本人20日回應，「那只是道具，影片是朋友拍著玩的。」

據《九派新聞》報導，近日網傳一段影片顯示，演員于洋進入一個被經濟專家估算存放4噸黃金、價值20億的地庫。影片發布後，「于洋家有4噸黃金」引發熱議。許多網友表示，「為什麼一個演員會擁有如此大量的黃金？要查一下吧」

▲演員于洋家中金庫畫面曝光。（圖／翻攝自微博）

▲畫面中「金光閃閃」的一幕，引起網友們熱議。（圖／翻攝自微博）

于洋本人20日發聲明闢謠，影片是幾個月前，拍戲時的道具樣品屋，朋友拍著玩的上傳到抖音上，「本人沒有像任何網友說的以炫富、炒作為目的，本人就是一個普通到不行的演員，明眼人都看得出來金條是假的，一個玩鬧的影片能被那麼多網友借題發揮，寫出一堆我本人都不知道的故事。」

▲演員于洋家中金庫畫面曝光。（圖／翻攝自微博）

▲于洋本人發出聲明闢謠。（圖／翻攝自微博）

該段聲明一出，引起兩派網友看法。不少人認為，「那個金條的光澤一看就很假，居然還有人相信」、「清者自清，不用管那些流言蜚語」、「會說這金條是真的的，應該只有三種人，不知道黃金有多重的，不知道這個架子承力有多少的，以及啥都知道但故意來黑的。」

不過也有網友表示，因于洋名氣不高，僅為小演員，是想藉機炒作，「太晚出來說明了吧，可能是嚐到流量的甜頭了」、「為什麼不晚點闢謠？這波流量才剛開始就被你滅了，多可惜。」

報導指出，根據于洋的帳號資訊顯示，他曾演出《樓外樓》、《臥底》、《飄香劍雨》、《青山不墨》、《成化十四年》等。

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