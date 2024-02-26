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最想擁有「哆啦A夢的哪一個道具？」　一票都選它：等於全選

▲▼《STAND BY ME 哆啦A夢 2》。（圖／車庫娛樂提供）

▲如果哆啦A夢真的存在，最想要擁有哪一個道具？（資料照／車庫娛樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

哆啦A夢有很多道具，如果世界上真有哆啦A夢，大家最想要獲得哪種道具呢？近期就有網友發起討論，並列出4個選擇讓大家投票，截至目前為止，已有超過2萬6000人參與，而最多人選擇的就是「時光機」。

有網友在Dcard的哆啦A夢板上，以「選一個道具擁有」為標題發起投票，選像包含時光機、任意門、竹蜻蜓、縮小燈。目前還有3天又20多小時可以投票，而至截稿前，已有超過2萬6000多人參與，比例如下：

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時光機51%
任意門46%
竹蜻蜓2%
縮小燈1%

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲最多人選擇時光機。（圖／翻攝自Dcard）

有超過半數的網友都選擇時光機，「選時光機，希望能回到以前見過世的爸爸」、「我也是，覺得當時沒有好好珍惜當下」、「因為一樣的原因選了時光機」、「時光機，一直非常後悔以前做錯的一件事」、「選時光機等於全選，用時光機回到選擇前再次選擇，這樣可以得到全部」。

還有不少網友回應，「基本上任意門完全可以取代竹蜻蜓」、「竹蜻蜓？都沒人想過用這個姿勢飛需要用多少核心的力量嗎」、「沒有如果電話亭嗎」、「要縮小燈幹嘛？給蟑螂吃漢堡嗎」、「有縮小燈就不用找停車位了耶」、「時光機和任意門都好想要」、「有任意門就沒有遠距離」、「有任意門就不用通勤了欸」。話題引發討論。

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