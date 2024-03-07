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站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」　導演、製作人遭判刑

▲▼ 炎亞綸、姚愛寗主演的劇集《初擁》2022年發生2名劇組人員墜谷身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲劇集《初擁》2022年發生2名劇組人員跌落溪谷死亡的悲劇 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者黃資真／苗栗報導

由炎亞綸、姚愛寗主演的劇集《初擁》2022年拍攝期間，在苗栗神仙谷七分醉瀑布取景時，38歲攝影師黃柏雄、34歲收音助理王暐翔不慎從25公尺高的岩石平台墜落溪谷身亡，檢方調查後將柯姓導演、童姓製作人起訴，日前判決出爐，2人依過失致死罪處8月、緩刑2年，製作公司判處罰金10萬元。

檢方調查指出，柯男為製作公司負責人，擔任《初擁》的導演，並由童男負責指揮、統籌、監督管理本案戲劇之現場拍攝等工作，2022年3月11日下午3時40分，劇組前往苗栗縣知名景點神仙谷七分醉瀑布取景。

▲▼ 炎亞綸、姚愛寗主演的劇集《初擁》2022年發生2名劇組人員墜谷身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲攝影師、收音助理雙雙從25米高的平台墜落溪谷，送醫搶救不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

當時攝影師、收音助理站在瀑布上方岩石平台（長約3公尺、寬約2.5公尺、距離瀑布底下水潭高度約25公尺），現場因未設置防止勞工墜落之必要安全設備，亦未使用安全帽及救生衣等防護器具，結果他們不慎自25米高的平台墜落溪谷下之水潭，緊急送往苗栗大千綜合醫院及衛服部苗栗醫院急救後，攝影師因創傷性顱內出血及血胸休克、收音助理因溺水窒息、創傷性顱內出血、氣血胸及腹腔內出血，雙雙宣告不治。

▲炎亞綸、姚愛寗合作新戲。（圖／翻攝炎亞綸、姚愛寗臉書）

▲該劇集由炎亞綸、姚愛寗擔綱男女主角。（圖／翻攝炎亞綸、姚愛寗臉書）

檢方表示，柯、童身為負責人，實際上均有指揮監督之權責，卻放任被害人於瀑布上方狹窄岩石平台旁瀑布口之危險處所進行拍攝、收音，現場竟未設置防止勞工墜落之必要安全設備，導致2人不幸死亡，故與製作公司一同依法起訴。

苗栗地院法官認為，製作公司為雇主，與柯姓負責人對於勞工工作安全自應謹慎注意，竟未依職業安全衛生法相關規定，對於有危險性之作業場所提供必要安全衛生設備及措施，保障勞工之生命及身體安全，輕忽勞工作業安全；童男則負責指揮、統籌、監督管理，有墜落危險之處所，未設置防止溺水及墜落之必要安全設備，亦未讓現場拍攝人員使用安全帽及救生衣等防護器具，造成2人死亡悲劇，考量柯、童與死者家屬以331萬元達成和解，依過失致死罪各判有期徒刑8月、緩刑2年，製作公司犯職業安全衛生法，處罰金10萬元。

▲▼ 。（圖／記者李欣容攝）

▲攝影師告別式當天，不少藝人到場哀悼。（圖／資料照）

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